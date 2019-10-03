Субсидії по-новому: п'ять порад, як не втратити пільги

Субсидії в Україні з жовтня почнуть нараховувати за новими правилами
Субсидії з 1 жовтня почали налічувати по-новому, і багато українців можуть втратити пільги через нові вимоги. Зокрема, у субсидії буде відмовлено власникам великий житлоплощі, автомобілів і навіть мотоциклів – це буде поширюватися на придбання, яким не менше 5 років. Також у пільгах буде відмовлено тим, хто зробив хоча б одну покупку на суму більше 50 тисяч гривень. Не отримають пільги і ті, хто не подав повторної заяви на виплати.
Субсидії в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Субсидії тепер будуть видавати грошима і це буде здійснюватися органами соціального захисту населення. Тим, хто отримує пенсію – будуть нараховувати субсидію на той же рахунок. Для тих, хто ще не вийшов на пенсію – буде відкрито рахунок в Ощадбанку. Банк можна змінити на інший, але для цього потрібно звернутися в органи соцзахисту з особистою заявою.
Як пише видання UBR.ua нові вимоги по субсидіях можна і обійти.
"Субсидії будуть нараховувати лише тим українцям, які витрачають на оплату комунальних послуг більше 15% загального сімейного доходу і не дозволяють собі дорогих покупок. Якщо державні органи при перевірці виявлять велику покупку, зроблену вами, і надалі ви не зможете довести, що не маєте великих доходів. Тоді з ймовірністю 99% ви втратите право на отримання допомоги", - пояснила юрист Марія Рудометкина.