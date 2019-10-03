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Субсидії по-новому: п'ять порад, як не втратити пільги

STYLERЖиття    03.10.2019 - 08:03
Субсидії по-новому: п'ять порад, як не втратити пільги
Як не втратити субсидії (Колаж РБК-Україна)

Субсидії в Україні з жовтня почнуть нараховувати за новими правилами

Субсидії з 1 жовтня почали налічувати по-новому, і багато українців можуть втратити пільги через нові вимоги. Зокрема, у субсидії буде відмовлено власникам великий житлоплощі, автомобілів і навіть мотоциклів – це буде поширюватися на придбання, яким не менше 5 років. Також у пільгах буде відмовлено тим, хто зробив хоча б одну покупку на суму більше 50 тисяч гривень. Не отримають пільги і ті, хто не подав повторної заяви на виплати.

Субсидії по-новому: п'ять порад, як не втратити пільги

Субсидії в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Субсидії тепер будуть видавати грошима і це буде здійснюватися органами соціального захисту населення. Тим, хто отримує пенсію – будуть нараховувати субсидію на той же рахунок. Для тих, хто ще не вийшов на пенсію – буде відкрито рахунок в Ощадбанку. Банк можна змінити на інший, але для цього потрібно звернутися в органи соцзахисту з особистою заявою.

Як пише видання UBR.ua нові вимоги по субсидіях можна і обійти.

  • Наприклад, велику квартиру або нерухомість можна розписати на кількох власників, щоб одержувач субсидії володів меншою кількістю квадратних метрів.
  • З квартири можна виписати родичів і оформити субсидію на одну людину. Цією порадою багато хто вже користується.
  • Подружні пари можуть офіційно розлучитися, щоб скоротити склад сім'ї. Відповідно, коло осіб, чиї доходи враховуються при розрахунку субсидій, скорочується.
  • Великі покупки можна оформляти на своїх близьких і користуватися автомобілем, наприклад, за довіреністю.
  • Все що потрібно субсидіанту – це довести державі, що у нього, у його родини, немає ніяких надмірностей, а поточних доходів недостатньо на оплату комунальних засобів.

"Субсидії будуть нараховувати лише тим українцям, які витрачають на оплату комунальних послуг більше 15% загального сімейного доходу і не дозволяють собі дорогих покупок. Якщо державні органи при перевірці виявлять велику покупку, зроблену вами, і надалі ви не зможете довести, що не маєте великих доходів. Тоді з ймовірністю 99% ви втратите право на отримання допомоги", - пояснила юрист Марія Рудометкина.

Мінсоцполітики дало роз'яснення щодо нового механізму виплати субсидій Скасування комуналки для людей похилого віку: Кабмін відповів на пропозицію Зеленського
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