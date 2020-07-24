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Українцям піднімуть ціни на комуналку з початком опалювального сезону

П'ятниця 24 липня 2020 09:54
Українцям піднімуть ціни на комуналку з початком опалювального сезону
В Україні зміняться комунальні правила (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Кожен споживач може змінювати постачальника газу самостійно

В Україні з 1 серпня відкриється ринок газу, а це означає, що кожен споживач зможе вибирати постачальника блакитного палива самостійно. На поточний момент регулювання ціни газу для населення здійснюється Кабміном.

Її встановлюють відповідно до спеціальних зобов'язань Нафтогазу і Укргазвидобування продавати газ українцям за пільговим тарифом - не вище середнього рівня фактичних цін на нідерландському газовому хабі TTF плюс витрати на доставку. Дію спеціальних зобов'язань уряд своєю постановою продовжив з 1 липня до 1 серпня.

Тепер тарифи на газ будуть залежати від постачальників і умов на ринку. Для українців це означає, що з приходом опалювального сезону ціна на газ буде підвищуватися. Політики більше не зможуть стримувати тарифи і впливати на них.

З 2015-го українцям дозволено змінювати постачальника газу. Ця процедура непроста, а люди рідко до неї звертаються.

Якщо раніше це займало близько трьох місяців, то пізніше правила спростили. Зараз достатньо надіслати повідомлення про те, що ви хочете змінити постачальника газу. Не обов'язково навіть погашати борги перед минулим постачальником, щоб укласти договір з новим.

Сумно те, що вартість блакитного палива тепер ніхто не контролюватиме. Єдиний момент - якщо постачальник скористається відсутністю альтернативи і вирішить суттєво завищити ціни, можна буде поскаржитися в Антимонопольний комітет.

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