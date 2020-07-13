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Чи подорожчає метро в Києві? З'явилася офіційна відповідь

Київ, Понеділок 13 липня 2020 16:29
Чи подорожчає метро в Києві? З'явилася офіційна відповідь
Підвищення цін на проїзд у метро Києва (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Кличко розповів, чи будуть підвищувати ціни на проїзд в електротранспорті столиці

В Україні з 1 серпня 2020 року піднімуться ціни на електроенергію. За попередніми підрахунками, тарифи зростуть на 54%. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, чи буде підвищення цін на проїзд через підвищення тарифів на електроенергію з 1 серпня. Про це він розповів на брифінгу 13 липня.

Він зазначив, що незважаючи на рішення НКРЕ, підіймати вартість проїзду в метро, а також в іншому електротранспорті у столиці поки не планують.

"Будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для компенсації транспортним підприємствам", - розповів Кличко на брифінгу.

Він додав, що всі пасажири швидкісного трамвая, міської електрички та фунікулера можуть оплачувати проїзд за допомогою е-квитка і не платити готівкою.

"Місто планує повністю перейти на безконтактні способи оплати за проїзд. Тим самим виключивши готівку в громадському транспорті столиці", - розповів Віталій Кличко.

Кличко розповів, чи буде підвищення цін на проїзд у метро Києва

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в період кризи та карантину було прийнято рішення підняти тарифи на електроенергію майже на 50%.

А також ми розповідали про те, що через підвищення тарифів на електроенергію, в Україні можуть суттєво піднятися тарифи й на інші комунальні послуги.

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