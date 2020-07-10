Жителі Києва будуть по-новому платити за світло: фото квитанції

У Києві змінюється спосіб оплати за споживання електроенергії
У Києві побутові споживачі електроенергії зможуть платити за світло по-новому. Якщо раніше за споживання електроенергії кияни платили за фактом, то тепер у них з'явиться можливість розраховуватися за рахунками наперед.
Такий формат дозволить клієнтам планувати витрати на електроенергію, платити за світло під час відпустки або відрядження, і не витрачати час на розрахунки щомісячно, розповіли в компанії, що надає квитанції за світло.
Вже в липні жителі Києва отримають квитанції з сумами:
Квитанція за електроенергію, яку отримають в липні жителі Києва (фото: kyiv.yasno.com.ua)
"Якщо внесений платіж виявиться більшим, ніж ви вжили по факту, це буде враховано і відображено в рахунку в наступному місяці як переплата", - розповіли представники компанії.
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