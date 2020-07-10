Жителі Києва будуть по-новому платити за світло: фото квитанції

Жителі Києва будуть по-новому платити за електроенергію (фото: freepik)

У Києві змінюється спосіб оплати за споживання електроенергії

У Києві побутові споживачі електроенергії зможуть платити за світло по-новому. Якщо раніше за споживання електроенергії кияни платили за фактом, то тепер у них з'явиться можливість розраховуватися за рахунками наперед.

Такий формат дозволить клієнтам планувати витрати на електроенергію, платити за світло під час відпустки або відрядження, і не витрачати час на розрахунки щомісячно, розповіли в компанії, що надає квитанції за світло.

Вже в липні жителі Києва отримають квитанції з сумами:

за червень - фактичне споживання (за показаннями абонентів, розрахункові або контролерські показання);

очікуване споживання у липні (визначається індивідуально для кожного клієнта, залежно від споживання за червень).

Квитанція за електроенергію, яку отримають в липні жителі Києва (фото: kyiv.yasno.com.ua)

"Якщо внесений платіж виявиться більшим, ніж ви вжили по факту, це буде враховано і відображено в рахунку в наступному місяці як переплата", - розповіли представники компанії.

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