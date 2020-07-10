ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Жителі Києва будуть по-новому платити за світло: фото квитанції

Київ, П'ятниця 10 липня 2020 08:00
Жителі Києва будуть по-новому платити за світло: фото квитанції
Жителі Києва будуть по-новому платити за електроенергію (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

У Києві змінюється спосіб оплати за споживання електроенергії

У Києві побутові споживачі електроенергії зможуть платити за світло по-новому. Якщо раніше за споживання електроенергії кияни платили за фактом, то тепер у них з'явиться можливість розраховуватися за рахунками наперед.

Такий формат дозволить клієнтам планувати витрати на електроенергію, платити за світло під час відпустки або відрядження, і не витрачати час на розрахунки щомісячно, розповіли в компанії, що надає квитанції за світло.

Вже в липні жителі Києва отримають квитанції з сумами:

  • за червень - фактичне споживання (за показаннями абонентів, розрахункові або контролерські показання);
  • очікуване споживання у липні (визначається індивідуально для кожного клієнта, залежно від споживання за червень).

Жителі Києва будуть по-новому платити за світло: фото квитанції

Квитанція за електроенергію, яку отримають в липні жителі Києва (фото: kyiv.yasno.com.ua)

"Якщо внесений платіж виявиться більшим, ніж ви вжили по факту, це буде враховано і відображено в рахунку в наступному місяці як переплата", - розповіли представники компанії.

Раніше ми писали, що українцям накручують борги за комуналку. Фахівці розповіли, як не заплатити зайве.

Також повідомлялося, що за борги по комуналці можуть забрати квартиру - у кого і в яких випадках.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України коммунальные платежиЕлектроенергія
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся