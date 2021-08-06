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В Україні введуть податок на необґрунтовані витрати українців

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Україна, П'ятниця 06 серпня 2021 14:22
В Україні введуть податок на необґрунтовані витрати українців Фото: голова Комітету ВР з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів готує для внесення до Верховної Ради законопроект про так звані непрямі методи податкового контролю. Згідно з документом, податкова зможе уточнювати походження коштів, спрямованих на придбання цінних активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, зараз проект закону знаходиться в стадії розробки, надалі Кабмін передасть його на розгляд до парламенту.

"Якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, то вона буде змушена доплатити податок на витрати, які не може пояснити", - заявив Гетманцев.

Він також додав, що Україна як відкрита країна повинна слідувати цивілізованим правилам. У зв'язку з цим нардеп порекомендував українцям скористатися податковою амністією.

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський підписав закони, які вводять податкову амністію для українців.

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