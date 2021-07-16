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Президент схвалив податкову амністію для українців: що це означає

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 21:32
Президент схвалив податкову амністію для українців: що це означає Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський підписав закони 1539-9 та 1542-9, які запроваджують податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє українцям добровільно задекларувати свої активи, а інший - звільняє від відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Документ створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та сприятиме залученню в економіку України додаткових ресурсів", - пояснили в прес-службі глави держави.

Українці отримають змогу добровільно задекларувати свої активи у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Громадяни зможуть подати одноразову декларацію з активами, з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року.

У декларації можна вказати валютні цінності, крім готівки, цінні папери, рухоме та нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних осіб в Україні та за кордоном. Інформацію про джерела походження задекларованих активів вказувати не треба.

Із задекларованих активів громадянам доведеться сплатити збір:

  • 5% з валютних цінностей на рахунках у банках в Україні та інших активів в Україні;
  • 9% з валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах та інших активів за кордоном;
  • 2,5% з номінальної вартості державних облігацій України придбаних з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Другий закон дозволяє громадянам уникнути відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. Уникнути відповідальності зможуть громадяни, які вкажуть активи у декларації та сплатять збір.

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