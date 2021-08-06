Українців розводять на гроші за допомогою зірки "Кварталу 95": "зроблю вас щасливішими"

Шахраї розводять українців на гроші за допомогою відомих особистостей. Нещодавно "зіркою" реклами афери стала відома ведуча "плюсів" Алла Мазур , а тепер "послуги" злочинців сам про те не знаючи "просуває" Євген Кошовий з "Кварталу 95".

У чому суть злочинної схеми "разводняка" і як вона працює - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як виглядає афера

У Facebook користувачам з України почали потрапляти рекламні пости, в яких кожному бажаючому пропонується отримати величезну суму грошей.

Сторінка, під назвою якої працюють шахраї - News global. На неї підписані всього 19 осіб.

До рекламного посту прикріплено відео. Перед українцями постає Євген Кошовий, який пропонує взяти участь у розіграші дорогих подарунків.

"Дорогі друзі! Що робити, якщо я б сказав вам, що хочу зробити вас трохи щасливішими? Повірите? А ви повірте! Тому що сьогодні я оголошую конкурс! Учасники отримають по 50 000, а також безліч інших призів від спонсорів. Вистачить на всіх! Для участі переходьте за посиланням під відео і дотримуйтесь інструкції на сайті!" - йдеться в публікації.

Але насправді, відео з Кошовим взято з його офіційного Instagram-акаунту, а записано воно було ще дуже і дуже давно. І, звичайно ж, ніякого відношення до свіжої афери не має.

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При цьому під постом - багато коментарів від "вдячних українців", які нібито дійсно отримали свої гроші. Ясна річ, що всі вони - боти.

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Що відбувається, якщо ви переходите на сайт

Якщо ви поведетеся на рекламу, то вас перекине на фішинговий сайт. При чому, шахраї навіть не спромоглися перевірити орфографію в зверненні до потенційних "лохів".

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Це свідчить про а) неписьменність аферистів б) про те, що шахраї працюють з території іншої країни, наприклад, - Росії.

Далі починається найцікавіше. Вам на фейковому сайті пропонують отримати всього за 5 хвилин більше 33 тис. грн (суми різні) за участь в якомусь опитуванні.

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В опитуванні пропонують обрати ваші улюблені марки парфумів, авто, годинників, напоїв тощо.

Щоб забрати свої "кровні" гроші вам потрібно буде ввести всі дані своєї карти (в тому числі CVV-код, чого робити категорично не рекомендується!) у формі. І там же сплатити 123 грн.

"За допомогою даного списання відбувається підтвердження вашої особистості і закріплення внутрішнього рахунку для двох подальших переказів", - брешуть шахраї.

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Все що ви отримаєте від участі в даній вікторині - мінус 123 грн на вашому рахунку. І це лише мінімум. Адже існує величезна ймовірність того, що з Вашої картки буде надалі списана ще більша сума.

Чому? Тому що сайт, через який вам пропонують здійснити переказ коштів абсолютно не відповідає нормам платіжних сервісів!

Зокрема, ткнувши на лінк "Угода Користувача" вас знову відправить на той же фейковий сайт для оплати 123 грн.

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Бережіть свої гроші і нерви і не беріть участь в сумнівних розіграшах, які обіцяють вам збагатитися за кілька хвилин!