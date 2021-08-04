Автокрадії знайшли новий спосіб викрадення: як працює схема

Щодня у всьому світі зловмисники викрадають багато тисяч машин, і в для автокрадіїв найулюбленішою "здобиччю" є авто преміум класу. Останнім часом легкодоступними для викрадачів став транспорт з системою безключового доступу.

Як злочинці "полюють" за таким авто

Для того щоб відкрити і завести машину, в якій встановлена система безключового доступу, досить просто піднісши до нього брелок. Така легкість для автовласників-щастя для викрадачів, у яких в арсеналі є спеціальні ретранслятори. Такі пристрої можуть зчитувати сигнал з ключа і передавати його на портативний пристрій, який зможе розблокувати транспорт.

Одним з найбільш "популярних місць" для викрадення таким способом є парковки у торгових центрів і гіпермаркетів.

Як працює схема

Часто зловмисники працюють в парі. У першому варіанті, один з них йшов за водієм і зчитував код з ключа, а другий в цей час залишався біля машини і чекає інформації. Отримавши код, він відразу сідає в авто і швиденько їде.

Зараз схема "модернізувалася", адже прогрес не стоїть на місці. З новими, більш потужними ретрансляторами, автоворам вже немає необхідності наближатися до автовласника, щоб рахувати код. Тепер зловмисники можуть просто підібратися до ключа, поки водій знаходиться вдома.

Як захиститися від таких викрадень

Щоб убезпечити себе, автовласникам радять зберігати ключі в металевих контейнерах. Подібний матеріал не дозволяє поширюватися сигналу, обмежуючи область дії до декількох сантиметрів.

Відповідно, автовори не зможуть перехопити код і використовувати його для викрадення.

Відео: злочинці викрадають авто з системою безключового доступу за допомогою потужних ретрансляторів