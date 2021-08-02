Українців розводять на гроші за допомогою відомих особистостей: схема абсолютно нової афери

Цього разу у цій соцмережі шахраї почали рекламувати свою "безпрограшну вікторину" за допомогою фейкового сюжету ТСН, у якому фігурують відомі особистості.

Шахраї в Україні не втомлюються придумувати нові схеми розводу людей на гроші. Але одне лишається незмінним: для цього аферисти найчастіше використовують соціальні мережі , зокрема, Facebook.

Як працює абсолютно новий вид шахрайства у Facebook і як саме злочинці крадуть гроші з ваших рахунків - читайте у матеріалі Styler нижче.

Як з'явилася схема і хто за нею стоїть

Отож. 1 серпня у Facebook з'явилася сторінка, яка не має ні опису, ні постів, а за добу на неї підписалося всього кілька людей. При цьому, на аватарці пабліка з гучною назвою ukrainebestcountry красується герб України на синьо-жовтому тлі.

Скриншот

Ця сторінка була створена з однією метою - аби за її допомогою можна було організувати рекламну кампанію у соцмережі. І уже наступного дня у Facebook почав рекламуватися пост з відео (щоб збільшити релевантність фейкового оголошення).

"З сьогоднішнього дня, кожен житель може взяти участь в цьому опитуванні з гарантованою грошовою виплатою у розмірі від 16 500 грн. Виплати від спонсорів коливаються в залежності від того, за який бренд учасник віддасть свій голос. У кожного бренду виділений свій спонсорський внесок", - йдеться у дописі.

Скриншот

При цьому на відео - нарізка з різних сюжетів ТСН, що, на думку шахраїв, має привернути прихильність людей.

Скриншот

Але, звісно, цілісного сюжету "плюсів" про те, як легко отримати на карту скажені суми грошей - не існує у природі!

Варто зауважити, що хоч публікація має сотні позитивних коментарів, але всі вони залишені ботами. По-перше, більшість з них створені кілька днів тому, по-друге - велика кількість навіть "старіших" ботів чомусь різко перебралися з Росії до України (якщо вірити їхнім анкетам у профілях).

Скриншот

Чим шахраї заманюють жертв і покрокова схема "розводняка"

Ми спробували "заробити" свої грошики, взявши участь у "безпрограшному" опитуванні.

Після кліку на посилання з Facebook вас перекидає на сайт, де на фоні пшеничного поля і синього неба пропонується пройти "усі етапи опитування та отримати понад 16 500 грн". Така акція стала можливою "за підтримки великих світових спонсорів".

Скриншот

Йдемо далі. І далі починається найцікавіше. Вам на фейковому сайті survey-star.top пропонують отримати уже 33 тис. грн за участь у "грандіозному опитуванні". Звертаємо увагу, що сайт - російськомовний, хоча до цього вся комунікація велася українською.

Скриншот

Наступним кроком нам пропонують шість опитувань, де потрібно обрати по одному варіанту. Ну і, звісно, сума потенційного виграшу знову збільшується - до 43 тис. грн.

Скриншот

У опитуванні пропонують обрати ваші улюблені марки парфумів, авто, годинників, напоїв тощо.

Скриншот

Для чого взагалі ці опитування?

"Опитування з грошовою винагородою, для участі в якому потрібно виконати ряд дуже простих умов. Головна перевага в тому, що тут ніколи немає тих, хто програв. Будь-який учасник отримує або грошову винагороду, або знижку на покупку чого-небудь. Навіщо найбільшим брендам платити вам такі гроші? По-перше, грошову винагороду отримують далеко не всі учасники (насправді - всі - ред.). По-друге, така акція привертає увагу мільйонів користувачів в мережі. Таким чином спонсори акції отримують нових клієнтів і фанатів. Як ви розумієте, така акція вигідна для всіх", - йдеться у повідомленні на сайті шахраїв.

Після проходження вікторини отримуємо повідомлення про те, що кошти - 43 262 грн - "успішно зараховані на внутрішній рахунок".

Скриншот

Здавалося б - перемога! Але ні...

Чому не варто вестися на це оголошення

На цьому моменті фантазія шахраїв закінчується. Адже вони далі працюють по уже старій схемі.

"У зв'язку з лімітами платіжних систем, переказ буде відправлений двома рівними частинами протягом 10 хвилин. Щоб моментально і в повному розмірі отримати виплату необхідно виконати закріпний платіж. З вашої картки / гаманця буде списана сума 136 грн. За допомогою даного списання відбувається підтвердження вашої особистості і закріплення внутрішнього рахунку для двох подальших переказів. Нагадуємо, що виплата буде відправлена вам двома рівними переказами. Сума списання буде повернута на вашу карту / гаманець автоматично", - йдеться на сайті.

Аби оплатити 136 грн, потрібно ввести усі дані своєї карти (у тому числі CVV-код, чого робити категорично не рекомендується!) у формі.

Скриншот

Отож, все що ви отримаєте від участі у даній вікторині - мінус 136 грн на вашому рахунку. І це лише мінімум. Адже існує величезна ймовірність того, що з вашої карти буде у подальшому списано ще більшу суму.

Чому? Тому що сайт, через який вам пропонують здійснити переказ коштів абсолютно не відповідає нормам платіжних сервісів!

Зокрема, тицьнувши на лінк "Користувацька угода" вас знову відправить на той же фейковий сайт для оплати 136 грн.

Скриншот

Ну і на останок варто зазначити, що офіс цієї компанії, яка займається подібним розводом українців на гроші, знаходиться нібито за адресою: Київ, вул. Центральна, 16 (оф. 147).

Скриншот

Згідно інформації на сайті, офіс контори, яка обіцяє вам десятки тисяч гривень за кілька хвилин уваги, розташовано ось тут:

Скриншот

Бережіть свої гроші і нерви та не беріть участь у сумнівних вікторинах, які обіцяють вам збагатитися за кілька хвилин!