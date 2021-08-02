Украинцев разводят на деньги с помощью известных личностей: схема совершенно новой аферы

На этот раз в этой соцсети мошенники начали рекламировать свою "беспроигрышную викторину" с помощью фейкового сюжета ТСН, в котором фигурируют известные личности.

Мошенники в Украине не устают придумывать новые схемы развода людей на деньги. Но одно остается неизменным: для этого аферисты чаще всего используют социальные сети , в частности, Facebook.

Как работает совершенно новый вид мошенничества в Facebook и как именно преступники воруют деньги с ваших счетов - читайте в материале Styler ниже.

Как появилась схема и кто за ней стоит

Итак. 1 августа в Facebook появилась страница, которая не имеет ни описания, ни постов, а за сутки на нее подписалось всего несколько человек. При этом, на аватарке паблика с громким названием ukrainebestcountry красуется герб Украины на сине-желтом фоне.

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Эта страница была создана с одной целью - чтобы с ее помощью можно было организовать рекламную кампанию в соцсети. И уже на следующий день в Facebook начал рекламироваться пост с видео (чтобы увеличить релевантность фейкового объявления).

"С сегодняшнего дня, каждый житель может принять участие в этом опросе с гарантированной денежной выплатой в размере от 16 500 грн. Выплаты от спонсоров колеблются в зависимости от того, по какой бренд участник отдаст свой голос. У каждого бренда выделен свой спонсорский вклад", - говорится в заметке.

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При этом на видео - нарезка из разных сюжетов ТСН, что, по мнению мошенников, должно привлечь расположение людей.

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Но, конечно, целостного сюжета "плюсов" о том, как легко получить на карту бешеные суммы денег - не существует в природе!

Стоит заметить, что хоть публикация имеет сотни положительных комментариев, но все они оставлены ботами. Во-первых, большинство из них созданы несколько дней назад, во-вторых - большое количество даже "более старых" ботов почему-то резко перебрались из России в Украину (если верить их анкетам в профилях).

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Чем мошенники заманивают жертв и пошаговая схема " разводняка"

Мы попытались "заработать" свои денежки, приняв участие в "беспроигрышном" опросе.

После клика на ссылки с Facebook вас перебрасывает на сайт, где на фоне пшеничного поля и синего неба предлагается пройти "все этапы опроса и получить более 16 500 грн". Такая акция стала возможной при поддержке крупных мировых спонсоров".

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Идем дальше. И дальше начинается самое интересное. Вам на фейковом сайте survey-star.top предлагают получить уже 33 тыс. грн за участие в "грандиозном опросе". Обращаем внимание, что сайт-русскоязычный, хотя до этого вся коммуникация велась на украинском.

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Следующим шагом нам предлагают шесть опросов, где нужно выбрать по одному варианту. Ну и, конечно, сумма потенциального выигрыша снова увеличивается-до 43 тыс. грн.

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В опросе предлагают выбрать ваши любимые марки духов, авто, часов, напитков и тому подобное.

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Для чего вообще эти опросы?

"Опрос с денежным вознаграждением, для участия в котором нужно выполнить ряд очень простых условий. Главное преимущество в том, что здесь никогда нет проигравших. Любой участник получает либо денежное вознаграждение, либо скидку на покупку чего-либо. Зачем крупнейшим брендам платить вам такие деньги? Во-первых, денежное вознаграждение получают далеко не все участники (на самом деле - все - ред.). Во-вторых, такая акция привлекает внимание миллионов пользователей в сети. Таким образом спонсоры акции получают новых клиентов и фанатов. Как вы понимаете, такая акция выгодна для всех", - говорится в сообщении на сайте мошенников.

После прохождения викторины получаем сообщение о том, что средства - 43 262 грн - "успешно зачислены на внутренний счет".

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Казалось бы-победа! Но нет...

Почему не стоит вестись на это объявление

На этом моменте фантазия мошенников заканчивается. Ведь они работают по уже старой схеме.

"В связи с лимитами платежных систем, перевод будет отправлен двумя равными частями в течение 10 минут. Чтобы моментально и в полном размере получить выплату необходимо выполнить закрепительный платеж. С вашей карты / кошелька будет списана сумма 136 грн. С помощью данного списания происходит подтверждение вашей личности и закрепление внутреннего счета для двух дальнейших переводов. Напоминаем, что выплата будет отправлена вам двумя равными переводами. Сумма списания будет возвращена на вашу карту / кошелек автоматически", - говорится на сайте.

Чтобы оплатить 136 грн, нужно ввести все данные своей карты (в том числе CVV-код, чего делать категорически не рекомендуется!) в форме.

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Итак, все что вы получите от участия в данной викторине-минус 136 грн на вашем счету. И это лишь минимум. Ведь существует огромная вероятность того, что с вашей карты будет в дальнейшем списана еще большая сумма.

Почему? Потому что сайт, через который вам предлагают осуществить перевод средств абсолютно не соответствует нормам платежных сервисов!

В частности, ткнув на линк "Пользовательское соглашение" вас снова отправит на тот же фейковый сайт для оплаты 136 грн.

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Ну и на последок стоит отметить, что офис этой компании, которая занимается подобным разводом украинцев на деньги, якобы находится по адресу: Киев, вул. Центральная, 16 (оф. 147).

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Согласно информации на сайте офис конторы, которая обещает вам десятки тысяч гривен за несколько минут внимания, находится вот здесь:

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Берегите свои деньги и нервы и не участвуйте в сомнительных розыгрышах, которые обещают вам обогатиться за несколько минут!