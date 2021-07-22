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Українцям в Facebook Messenger приходять дивні повідомлення: не переходьте за посиланням!

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Четвер 22 липня 2021 08:10
Українцям в Facebook Messenger приходять дивні повідомлення: не переходьте за посиланням! Колаж РБК-Україна: українців попередили про шахраїв
Автор: Роман Мирончук

Шахраї постійно вигадують різні способи, щоб обдурити довірливих людей. Зловмисники посилають повідомлення українцям у Facebook Messenger, де просять перейти по посиланню, але робити цього не варто.

Про шахрайську схему розповів користувач мережі Василь Шевчук на своїй сторінці в Facebook.

"Увага !!! Якщо ви отримали через Facebook Messenger шахрайську публікацію (як на фото) не переходьте за посиланням в ній - це "лохотрон", - йдеться в повідомленні.

Він також опублікував скріншоти, на яких видно повідомлення шахраїв. На одному з них повідомлення нібито надісланий від компанії Facebook, яка відзначає 20 річницю.

Українцям в Facebook Messenger приходять дивні повідомлення: не переходьте за посиланням!

Повідомлення від шахраїв (фото: facebook.com/vas.shevchuk)

На другому скріншоті людині повідомляють про те, що вона виграла 7 тисяч гривень. При цьому пропонують розповісти про цю акцію, і зареєструватися.

Українцям в Facebook Messenger приходять дивні повідомлення: не переходьте за посиланням!

Повідомлення від шахраїв (фото: facebook.com/vas.shevchuk)

Нагадаємо, ПриватБанк попередив українців про нове шахрайство. Зловмисники розсилають пропозиції нібито від банку про інвестування в проєкти, завдяки яким буде високий дохід. Аферисти також незаконно використовують логотип і айдентику фінустанови.

Ми також писали про те, що українці отримують фейкові листи нібито від ДБР. У листі говорилося про те, що колишня дружина американського мільярдера Джеффа Безоса дарує людям по 100 мільйонів доларів.

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