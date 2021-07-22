Українцям в Facebook Messenger приходять дивні повідомлення: не переходьте за посиланням!
Шахраї постійно вигадують різні способи, щоб обдурити довірливих людей. Зловмисники посилають повідомлення українцям у Facebook Messenger, де просять перейти по посиланню, але робити цього не варто.
Про шахрайську схему розповів користувач мережі Василь Шевчук на своїй сторінці в Facebook.
"Увага !!! Якщо ви отримали через Facebook Messenger шахрайську публікацію (як на фото) не переходьте за посиланням в ній - це "лохотрон", - йдеться в повідомленні.
Він також опублікував скріншоти, на яких видно повідомлення шахраїв. На одному з них повідомлення нібито надісланий від компанії Facebook, яка відзначає 20 річницю.
Повідомлення від шахраїв (фото: facebook.com/vas.shevchuk)
На другому скріншоті людині повідомляють про те, що вона виграла 7 тисяч гривень. При цьому пропонують розповісти про цю акцію, і зареєструватися.
Повідомлення від шахраїв (фото: facebook.com/vas.shevchuk)
Нагадаємо, ПриватБанк попередив українців про нове шахрайство. Зловмисники розсилають пропозиції нібито від банку про інвестування в проєкти, завдяки яким буде високий дохід. Аферисти також незаконно використовують логотип і айдентику фінустанови.
Ми також писали про те, що українці отримують фейкові листи нібито від ДБР. У листі говорилося про те, що колишня дружина американського мільярдера Джеффа Безоса дарує людям по 100 мільйонів доларів.