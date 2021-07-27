Українців попереджають про нових нахабних шахраїв: працюють через "Нову Пошту"

Шахраї в Україні придумали новий спосіб дурити людей. На цей раз вони пропонують на сайтах безкоштовних оголошень купити смартфони за заниженою ціною, використовуючи при цьому доставку Новою Поштою післяплатою.

Як працює схема "розводу"

Українка Марія розповіла свої історію про те, як її обдурили. Вона замовила Apple IPhone 12 pro max в одному з Телеграм-каналів за зниженою ціною. Товар шахраї відправили через "Нову Пошту" післяплатою, щоб у неї не виникло ніяких підозр.

Марія прийшла на пошту забирати своє замовлення. Продавці вказали інформацію про товар в описі посилки. У поштовому відділенні дівчині дали відкрити лише картонну коробку. У ній лежав запечатаний "товар". Але відкрити нібито заводську коробку клієнтці не дозволили.

"Після оплати ми забираємо товар, відходимо в зону розпаковки. І довго намагаємося відкрити упаковку бажаного телефону. Коробку змогли відкрити тільки способом "порвати", тому що її склеїли зсередини. Коли відкрили коробку телефону, то виявили цеглу і записку. Пошта відмовляється повертати кошти, виставляючи себе посередниками", - розповіла Марія.

Поліція не змогла допомогти

Дівчина прийшла на "Нову пошту" з поліцією, але там їй сказали, що в обов'язки співробітників не входить перевірка товарів перед відправкою.

Як не стати жертвою аферистів

Не "ведіться" на товари в Інтернеті за заниженою вартістю. Зазвичай шахраї користуються цим, щоб залучити покупця. Краще купувати товари у перевірених продавців і отримати гарантію на товар. У разі обману - звертайтеся негайно в поліцію!