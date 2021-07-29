НБУ розкрив нову схему шахраїв: бережіть свої гроші і дані!

Шахраї в Україні створюють сайти, які бачать себе за систему BankID НБУ.

Про це повідомили на сайті Національного банку України.

Як діють шахраї

Аферисти створюють сайти нібито з системою BankID НБУ. Так, вже є факт виявлення подібного шахрайського сайту, де зловмисники пропонували користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні картки і фінансовий номер телефону. Зараз цей сайт заблокований.

Як розпізнати "розвод"

Система BankID НБУ і його сайт не вимагають збору будь-якої інформації Користувачів. Національний банк не збирає і не зберігає персональні дані громадян, зокрема номери телефонів і тим більше - платіжних карток. Система тільки забезпечує передачу персональних даних користувача в зашифрованому вигляді від його банку в постачальника послуги.

Зверніть увагу

Взаємодія відбувається виключно між тими порталами послуг, що належать учасникам системи. Докладний перелік учасників системи міститься тут.

"Водночас для запобігання ризиків шахрайства Національний банк просить користувачів бути обережними й ретельно перевіряти інформацію. Зокрема, сторінки в мережі Інтернет, які належать Національному банку України, розміщуються виключно на державному домені gov.ua", - сказано в повідомленні банку.