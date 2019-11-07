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Українців попередили про підвищену небезпеку: що відбувається

STYLERЖиття    07.11.2019 - 17:39
Українців попередили про підвищену небезпеку: що відбувається
В Україну в найближчі дні повернуться сильні тумани

Українці повинні дотримуватися обережності через складну погоду

В Україну в п'ятницю, 8 листопада, знову повернуться тумани, які ускладнять видимість на дорозі. Це може стати причиною збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники також попросили не панікувати, оскільки це всього лише атмосферне явище. І хоча завтрашній туман і не пов'язаний з горінням листя або торфовищ, викидами шкідливих речовин в атмосферу, водіям і пішоходам варто бути обережними.

"На Правобережжі, а також у Києві та Київській області - вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів", - сказано в повідомленні ДСНС.

Українців попередили про підвищену небезпеку: що відбувається

В Україну в найближчі дні повернуться сильні тумани (скрін: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Варто відзначити, що в жовтні українці не на жарт були налякані дивними туманами, які особливо щільними були у великих містах. Але пізніше фахівці заспокоїли жителів країни, сказавши, що таке атмосферне явище пов'язано з аномально теплою осінню.

Тепле повітря знизу піднімається вгору, а на його місце приходить холодна маса. А у великих містах циркуляція повітря порушена великою кількістю багатоповерхівок, що робить тумани більш інтенсивними.

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