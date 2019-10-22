Туман в Києві небезпечний для здоров'я: названі причини лякаючі

Туман в Києві (колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, що туман в Києві - не дуже вже й нешкідливе явище

Туман в Києві та інших містах України є наслідком зіткнення різнотемпературних повітряних потоків, посилених підвищеною концентрацією частинок пилу і викидів авто. І цей туман може негативно позначатися на здоров'ї людей, кажуть експерти.

Туман в Києві (фото: instagram.com/flyua_kiev)

Найбільше від туману в Києві (а саме від надлишку вологи) можуть страждати люди, у яких є захворювання дихальної системи.

Крім того, за словами терапевта Олени Топалової, на деяких людей туман чинить морально пригнічувальний тиск. Правда, морально пригнічує людей не сам туман, а зменшення кількості світла навколо - це і змушує людей відверто хандрити.

"На особливо чутливих людей діє навіть туман, який заважає пробиватися активному сонячному світлу", - говорить терапевт і додає, що штучне світло в цей момент не заспокоює.

Причина проста - людський мозок чудово розрізняє, з якого джерела йде освітлення - природного чи штучного.

"Сітківка ока вловлює і аналізує "подразник" і передає сигнали в центральну нервову систему, і організм виробляє хитромудрі корекції, пристосовуючи організм до тих чи інших світлових умов", - відзначає фахівець.

Туман в Києві (фото: instagram.com/varyatka)

Також лікар каже, що в умовах раптового туману можуть включатися механізми "примусової синхронізації", які покликані допомогти організму налагодити своє існування в умовах магнітної бурі або збою типових біоритмів.

Під час туману в місті експерт також радить утриматися від прогулянок. Особливо ця порада стосується людей з чутливою психікою, адже "химерні "танці" повітряних мас можуть їх налякати".

До речі, деякі фахівці навпаки радять проводити час на вулиці під час туману. Наприклад, астматикам показане вологе повітря, тому прогулянка в таку погоду буде вкрай корисна. Але для цього краще вибратися на природу - подалі від міського смогу.

Туман в Києві (фото: instagram.com/flyua_kiev)