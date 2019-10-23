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Незвичайний туман у Києві зняли з дрона: фантастичне відео

STYLERЖиття    23.10.2019 - 08:07
Незвичайний туман у Києві зняли з дрона: фантастичне відео
Туман в Києві зняли з дрона (Фото: колаж РБК-Україна)

У мережі показали відео щільного туману, який накрив Київ - в мережі столицю України жартома називають Silent Hill

Туман в Києві надзвичайної щільності в поєднанні з неприємним запахом гару викликав у жителів столиці занепокоєння. У мережі з'являються фото з різних куточків міста, накритої щільною завісою "імли" від надлишку вологи. Також це атмосферне явище зняли з дрона - відео, що зачаровує, опублікувало видання Радіо "Свобода".

Зазначимо, що експерти радять киянам і жителям інших міст, які накрив "аномальний" туман, по можливості утриматися від прогулянок. У той же час деякі фахівці навпаки радять проводити час на вулиці під час туману - так, астматикам показане вологе повітря, тому прогулянка в таку погоду буде вкрай корисна. Але для цього краще вибратися на природу - подалі від міського смогу.

Туман в Києві небезпечний для здоров'я: названі лякаючі причини

Туман в Києві (фото: instagram.com/varyatka)

Також автомобілістів попередили про підвищену небезпеку на дорогах через недостатньою видимість, тому вкрай важливо дотримуватися такого швидкісного режиму, за яким учасник дорожнього руху зможе різко загальмувати в разі необхідності. Між тим, вгадати правильну швидкість буває непросто, адже густина туману часто змінюється і не буває стабільною.

Незвичайний туман у Києві зняли з дрона: фантастичне відео

Туман і смог у Києві (Фото: facebook.com/marko.halanevych)

Між тим екологи при КМДА заявляють, що немає причини хвилюватися через туман з "присмаком" смогу, і метеорологічний серпанок особливої загрози для здоров'я не представляє.

В мережі опублікували відеоролик, що зачаровує, знятий безпілотником. Атмосферне явище в центрі Києва показано з висоти пташиного польоту: набережна, шосе, Старий Поділ, площа Конституції, Верхавная Рада і стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського, Арка Дружби народів... і геть схований вируючім туманом Дніпро.

Туман у Києві зняли з дрона (Відео: radiosvoboda.org)

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища Столичним автомобілістам радять бути обережними на дорогах через тумани
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