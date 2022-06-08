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Шахраї обкрадають українців під виглядом "єПідтримки": як розрізнити обман

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Середа 08 червня 2022 20:38
Шахраї обкрадають українців під виглядом "єПідтримки": як розрізнити обман Українців попередили про шахраїв
Автор: Тетяна Самарук

Українців під час війни попередили про вид шахрайства - скам. Аферисти викрадають дані кредитної картки чи входу у банкінг.

Як шахраї намагаються обманути людей - читайте нижче.

Як працює схема

Як розповів Сергій Сологуб у Facebook, жінка, яку звата Марія Шевчук скинула у Telegram-чат з евакуації повідомлення, що ніби є якась єПідтримка на 3000 грн.

"Зрозуміло, що круглої цифри бути не може такої, ніхто у новинах про таке не говорив. Одразу зрозуміло, що це фейк!", - йдеться у повідомленні.

Важливо знати, що посилання у повідомленні вказано, яка імітує вигляд Приват24. Однак, посилання веде не на офіційний сайт ПриватБанку, а на "mopays.me". На такій сторінці просять ввести номер телефону, пароль та PIN-код.

Однак, потрібно запам'ятати, що ніхто ніколи не проситиме вас ввести PIN-код та паролі.

Якщо ж так сталось, що ви все-таки ввели цю інформацію. То потрібно терміново змінити пароль у Приват24 та PIN-коди від карток.

Шахраї обкрадають українців під виглядом &quot;єПідтримки&quot;: як розрізнити обманШахраї обкрадають українців під виглядом &quot;єПідтримки&quot;: як розрізнити обманШахраї обкрадають українців під виглядом &quot;єПідтримки&quot;: як розрізнити обманУкраїнців попередили про шахраїв (facebook.com/sergey.sologub)

Окрім того, шахраї вигадали схему з фінансовою допомогою від міжнародних фондів. Українці отримують повідомлення від Е-groshi, де переходять за посиланням, де потрібно ввести дані картки.

Після цього до користувача телефонує ПриватБанк та просить підтвердити операцію вході. Далі всі гроші з рахунку зникають.

Шахраї обкрадають українців під виглядом &quot;єПідтримки&quot;: як розрізнити обман

Українців попередили про шахраїв

Раніше ми повідомляли, що шахраї за гроші пропонують допомогу у "визволенні з полону".

Також аферисти виманюють гроші у родичів військових ЗСУ.

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мошенническая схема
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