Водіїв почали "кидати" на бензин: поширені схеми і як не стати жертвою шахраїв
Через дефіцит бензину в Україні шахраї розробили схеми обману, щоб дурити українців, які полюють за паливом.
Про найпоширеніші афери розповів на Facebook Сергій Куюн.
Найпопулярніші схеми розводу з бензином
Однією з найпопулярніших у шахраїв схем є обман з талонами на бензин. Не купуйте їх з рук!
Через обмеження вільного продажу пального з'являться багато оголошень про продаж паливних талонів. Це механізм реалізації для юридичних осіб, які купують пальне для власних потреб. Таке явище було дуже поширене і до війни. Дуже часто такі талони недійсні, а перевірити їх можна тільки на касі АЗС.
"Бодяга"
Але якщо раніше бодяги реально досягли непоганих якісних результатів, маючи мету обходу податків, то зараз питання саме в якості. Повідомляється про випадки про зупинку машини і серйозні проблеми з двигуном.
Йдеться про міні-НПЗ, які переробляють газовий конденсат з українських родовищ, додаючи октанопідвищуючі компоненти. Зараз вартість газового конденсату сягає 50 тис. грн за тонну, що майже відповідає вартості дизпалива. Стабільний бензин коштує як товарний-39-42 грн/л.
Раніше октан підвищувався за допомогою так званих "розчинників" з Білорусі та Росії. Рецептури були різними, в тому числі з використанням товарного бензину А-92. Зараз немає ні розчинників, ні А-92.
У якості октанопідвищуючого компонента використовується біоетанол (зневоднений спирт). Його в досить великих кількостях виробляють в Україні.
Не ведіться на афери з бензином (фото: ria.com)
Відзначається, що зараз для виробництва такого пального і просто для "бодяги" зі спиртом немає всіх складових. Крім вищезазначених базових компонентів, це паливо також вимагає пакет стабілізуючих присадок для запобігання його швидкого псування (розшарування). Європейські постачальники підняли ціни і запросили забирати товар самовивозом з Німеччини.
Важливо знати
- Завжди цікавтеся, звідки паливо, не поспішайте заправляти повний бак, спробуйте.
- Не варто заправляти пальне "спиртовим" бензином, якщо не збираєтеся його швидко використовувати.
- Тривале зберігання не бажане.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, у Кабінеті Міністрів пообіцяли за тиждень ліквідувати дефіцит палива.
А також розповідали про те, експерт вказав на причини "дефіциту" палива в Україні.