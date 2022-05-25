Нова схема: шахраї за гроші пропонують допомогу у "визволенні з полону"
Родичам військовослужбовців Збройних сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або рахуються безвісті зниклими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспецзв'язку.
Як зазначили в прес-службі, користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону". Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.
"У Генштабі наголошують: представники Збройних сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу", - йдеться в повідомленні.
Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається, зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, раніше Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це "посередницькі" послуги від шахраїв і SMS-повідомлення про надходження платежу.
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