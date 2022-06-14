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Українців попередили про шахрайську схему "віддам даром": як не стати жертвою

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Вівторок 14 червня 2022 12:24
Українців попередили про шахрайську схему "віддам даром": як не стати жертвою Українців попередили про шахраїв, які видають себе за "благодійників" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Через повномасштабну війну Росії проти України багато людей опинилися у важкому становищі. Зокрема, хтось залишився без даху над головою, хтось без доходів. Цим і користуються аферисти, які пропонують безкоштовну допомогу, а натомість виманюють у людей гроші.

Про шахрайську схему розповіла ведуча проекту "Аферисти в сітях" на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Як працює схема

Зараз у мережі можна побачити багато повідомлень із приміткою "Віддам безкоштовно". Афера полягає у тому, що багато хто перебуває у скрутному становищі, тому з радістю відгукуються на такі оголошення, де щось віддають безкоштовно.

За словами ведучої, коли людина пише, що готова забрати річ, то шахрай одразу починає її емоційно прив’язувати до себе: "Я вас так розумію, це такий жах, зібрав вам три мішки безкоштовних речей". Однак, тут у нього відразу з’являється маленьке прохання - надіслати за доставку 150-300 гривень, бо він допомагає всьому світу та весь "у мінусах".

"Може здатися, що це дрібничка - якихось 300 гривень за три мішки всякої всячини. Тому жертва афери без роздумів надсилає цю суму", - розповіла Лебідь.

Однак, 300 гривень це теж гроші, які ніхто на дорозі не знаходить. Якщо людина надсилає гроші та починає очікувати посилку, її одразу блокують

Ведуча каже, що варто запам'ятати головне правило: спочатку людина щось отримуєте, а потім оплачуєте. Якщо людину просять зробити навпаки, це 100% аферисти.

Українців попередили про шахрайську схему &quot;віддам даром&quot;: як не стати жертвою

Додамо, що Олена-Крістіна Лебідь вже багато років викриває аферистів у програмі "Аферисти в сітях". Ведуча попереджає українців по схеми шахраїв, які з'являються.

Також Лебідь є нареченою колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка.

Раніше ми повідомляли, що шахраї обкрадають українців під виглядом "єПідтримки". Аферисти під час війни розсилають у мережі повідомлення про фейкову допомогу.

Також шахраї за гроші пропонують допомогу у "визволенні з полону".

Окрім того, водіїв почали "кидати" на бензин. Опублікували найпоширеніші схеми.

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