Як уникнути штрафів: у МВС дали пораду власникам "євроблях"

Штрафи для власників євроблях" (фото: колаж РБК-Україна)

Правоохоронці дали поради водіям, як уникнути штрафів за авто на єврономерах

Поки нове скликання Верховної Ради ухвалить закон про пільговий період перебування в Україні авто з іноземною реєстрацією, власники "евроблях" можуть залишити свої авто в гаражі. Про це повідомив радник МВС Володимир Мартиненко в ефірі одного з українських телеканалів.

Мартиненко заявив, що з точки зору державних органів так говорити не можна, тому що це заклик до невиконання закону, але одне з вирішення цієї проблеми - не створювати прецеденти.

Він підкреслив, що якщо автомобіль не виїжджає на дорогу, то в цьому випадку неможливо покарати водія за керування цим автомобілем. В даний момент існує два варіанти, або виїжджати і потрапляти під штрафи поліції, або ж просто почекати.

Штрафи для власників "євроблях" (фото: колаж РБК-Україна)

Варто зазначити, що для автомобілів з іноземною реєстрацією, які порушують закони перебування в Україні, діють такі штрафи:

За водіння авто на "євроблях" - 8,5 тисяч грн;

Повторне водіння за рік - 17 тисяч грн і заборона на водіння протягом року;

За затримку розмитнення до 1 діби - 170 грн;

Від 1 до 10 діб - 340 грн;

Від 10 до 20 діб - 8,5 тисяч грн;

Від 20 до 30 діб - 85 тисяч грн;

Від 30 діб - 170 тисяч грн.

Нагадаємо, що з 22 серпня в Україні набув чинності закон про "авто на єврономерах", згідно з яким 25% знижки на розмитнення автомобілів діяти не будуть.

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