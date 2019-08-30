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Президент запропонував відкласти штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

Новини » Політика    30.08.2019 - 20:48
Президент запропонував відкласти штрафи за нерозмитнені "євробляхи"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пропонує відкласти штрафи на 3 місяця

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді відкласти введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "євробляхи", ще на 3 місяці. Про це йдеться в тексті законопроекту №1030, оприлюдненому на сайті парламенту.

Так, в законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України" передбачене відкладення штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

Однак, згідно з текстом законопроекту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть лише за 100% ставками акцизного збору.

Даний законопроект був визначений як невідкладний і розглядатиметься парламентом позачергово.

Нагадаємо, що 21 серпня в Офіс президента України заявили про те, що штрафи для власників так званих "євроблях" будуть відтерміновані на три місяці. Формально вони повинні були набути чинності 21 серпня.

Також РБК-Україна писало, що заступник міністра інфраструктури Юрій Лавриненко повідомив про прийняття рішення про створення робочої групи, яка повинна розробити новий законопроект щодо врегулювання порядку розмитнення "євроблях".

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