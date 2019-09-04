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Google заплатить 170 млн доларів штрафу через незаконний збір даних

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 17:05
Google заплатить 170 млн доларів штрафу через незаконний збір даних
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

YouTube, що належить Google, звинувачують у незаконному зборі даних про дітей

Компанія Google виплатить американській владі штраф у розмірі 170 млн доларів за порушення конфіденційності дітей на відео-платформі YouTube. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

На таких умовах Федеральна торгова комісія (FTC) США і Google домовилися щодо врегулювання спору. Раніше коаліція груп захисту конфіденційності скаржилася в FTC на те, що YouTube, який належить Google, незаконно збирав дані про дітей без згоди їхніх батьків і використовував їх для рекламодавців.

YouTube визнав, що отримував доступ до наступних даних: місце розташування, історія відвідування веб-сайтів і номери телефонів неповнолітніх користувачів. За американськими законами, збирати особисті дані дітей віком до 13 років можна лише за згоди їх батьків.

Цей штраф став одним з найбільших, накладених в рамках закону про конфіденційність дітей в інтернеті. Раніше в цьому році в США оштрафували соцмережу TikTok на 5,7 млн доларів.

Нагадаємо, понад 30 генеральних прокурорів штатів США планують почати розслідування щодо Google у зв'язку з можливими порушеннями антимонопольного законодавства.

Як повідомляло РБК-Україна, дослідники з зовнішньої служби безпеки Google виявили операцію по злому iPhone, жертвами якої стали тисячі користувачів.

Повідомляється, що протягом 2,5 років ця система використовувала невелику кількість зламаних сайтів для розповсюдження шкідливих програм на телефони користувачів. Достатньо було лише раз зайти на сайт.

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