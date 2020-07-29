Українцям зробили важливу заяву про роботу шкіл 1 вересня

1 вересня в Україні (фото: РБК-Україна)

З 1 вересня більшість дітей підуть до школи

Українських батьків в уряді порадували новиною - з 1 вересня майже всі школи розпочнуть свою роботу. Але не можна виключати можливість змішаної системи навчання. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністерство охорони здоров'я вважає, що діти повинні перебувати у школах.

"Діти повинні вчитися, безпосередньо перебувати в школі. Головне, щоб це було безпечно насамперед для дітей. Зараз ми спостерігаємо, що в переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня", - заявив Максим Степанов ТСН.

Глава МОЗ зазначив, що 30 липня, відбудеться нарада з підготовки до нового навчального року.

"Завтра буде остаточне рішення щодо правил. Вони не складні. Ми враховуємо, що це діти", - сказав Степанов.

Нагадаємо, що в Україні карантин через коронавірус ввели 12 березня, тоді діти припинили навчання в школах і перейшли на віддалене навчання.

Як ми раніше писали, в МОН розповіли, в яких регіонах діти зможуть піти в школу 1 вересня.

Також ми повідомляли, що в рамках нових правил адаптивного карантину Україна буде розділена на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу; у зонах будуть діяти свої обмеження.