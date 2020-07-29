ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинцам сделали важное заявление о работе школ 1 сентября

Среда 29 июля 2020 12:05
Украинцам сделали важное заявление о работе школ 1 сентября
1 сентября в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

С 1 сентября большинство детей пойдут в школу

Украинских родителей в правительстве обрадовали новостью - с 1 сентября почти все школы начнут свою работу. Но нельзя исключать возможность смешанной системы обучения. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министерство здравоохранения считает, что дети должны находиться в школах.

"Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем количестве городов и районов дети пойдут в школы 1 сентября", - заявил Максим Степанов ТСН.

Глава МОЗ отметил, что 30 июля, состоится совещание по подготовке к новому учебному году.

"Завтра будет окончательное решение относительно правил. Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети", - сказал Степанов.

Напомним, что в Украине карантин из-за коронавируса ввели 12 марта, тогда дети прекратили обучение в школах и перешли на удаленную учебу.

Как мы ранее писали, в МОН рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу 1 сентября.

Также мы сообщали, что в рамках новых правил адаптивного карантина Украина будет разделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса; в зонах будут действовать свои ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины День знаний
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь