Українцям різко підвищують штрафи: кого це торкнеться

Штрафи в Україні для підприємців різко зростуть (фото: колаж РБК-Україна)

В Україні збільшаться штрафи

В 2020 році українським підприємцям підняли штрафи за порушення правил з продажу товарів або послуг. Адже за законом будь-які операції з продажу повинні враховуватися з допомогою касових апаратів або інших реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Про це повідомляють "Факти".

Ці нововведення уряд затвердив ще в кінці 2019 року. Деякі положення відповідних законів вже вступили в силу, але частина з них запрацює у квітні 2020 року, ще інша частина - 1 жовтня 2020 року і 1 січня 2021.

Таким чином, уряд зобов'яже малий бізнес використовувати реєстратори розрахункових операцій, якщо їх оборот складає більше 1 мільйона гривень на рік. Це також стосується і тих, хто платить єдиний податок.

Закони стосуються фізичних осіб-підприємців, які належать до 2,3 і 4 групи, і чий прибуток за 1 рік становить понад 300 тисяч гривень. Дані підприємці повинні використовувати касові апарати з 1 січня 2021 року.

При цьому підприємцям дозволяється використовувати не тільки стандартні касові апарати з паперовими чеками, але і ноутбуки, планшети або смартфони, на яких встановлено програмне забезпечення E-Receipt - електронний чек. В даний час це ПЗ працює в тестовому режимі, і його планують запустити вже навесні цього року.

Але деякі підприємці зможуть обходитися без касових апаратів. Мова йде про ресторани швидкого обслуговування, турагентства, інтернет-магазини, що працюють як ФОП, магазини з продажу автотоварів і секонд-хендів. При цьому за законом, ПО обов'язково для власників малого бізнесу, чий дохід перевищує 1 мільйон гривень.

Скільки потрібно платити

До 19 квітня 2020 року за перше порушення з підприємців як попередження будуть стягувати штраф у розмірі 1 гривні, за повторні порушення розмір штрафу становитиме 100% вартості товару, який продали з порушенням.

З 19 квітня 2020 до 1 жовтня 2020 року штраф за перше порушення становитиме 10% від вартості товару, а за кожне наступне порушення доведеться заплатити 50% вартості.

З 1 жовтня 2020 року перехідний період закінчується, і підприємці будуть платити штраф у розмірі 100% вартості товару, проданого з порушенням, а за наступні порушення - 150%.

Нагадаємо, що в Україні збільшаться штрафи для пішоходів, які порушують правила дорожнього руху.