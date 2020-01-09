В Україні збільшаться штрафи для пішоходів: усі подробиці

Штрафи для пішоходів в Україні будуть збільшуватися (фото: колаж РБК-Україна)

Уряд підняв штрафи для пішоходів

Кабінет міністрів зареєстрував законопроект про внесення змін до статті 127 КУ про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (№ 2697).

Автори проекту закону - троє народних депутатів від "Слуги народу". Даний законопроект пропонує карати пішоходів, які порушують правила дорожнього руху накладенням штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 гривень.

В даний час за подібні порушення пішоходів можуть покарати штрафом у розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це становить 51 гривню.

Якщо ж пішоходи, які порушують ПДР, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, то новий законопроект пропонує для них ввести штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень. Зараз за таке порушення накладається штраф у розмірі 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 120 гривень.

Якщо ж порушення ПДР стають причиною аварійної обстановки, то штраф становитиме 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 12 до 40 годин. Зараз за це накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що з початку 2020 року в Україні діють нові правила дорожнього руху щодо паркування автомобілів. До змін ПДР підштовхнула велика популярність електромобілів в країні.

Крім того, власники електрокарів будуть отримувати нові номерні знаки з зеленим шрифтом. І хоча гібридні автомобілі прирівнюються до електромобілів, для них не буде зелених номерів.