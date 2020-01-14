Украинцам резко повышают штрафы: кого это коснется

Штрафы в Украине для предпринимателей резко возрастут (фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине увеличатся штрафы

В 2020 году украинским предпринимателям подняли штрафы за нарушение правил по продаже товаров или услуг. Ведь по закону любые операции по продаже должны учитываться с помощью кассовых аппаратов или других регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом сообщают "Факты".

Данные новшества правительство утвердило еще в конце 2019 года. Некоторые положения соответствующих законов уже вступили в силу, но часть из них заработает в апреле 2020 года, еще другая часть - 1 октября 2020 года и 1 января 2021.

Таким образом, правительство обяжет малый бизнес использовать регистраторы расчетных операций если их оборот составляет более 1 миллиона гривен в год. Это также касается и тех, кто платит единый налог.

Законы касаются физических лиц-предпринимателей, которые относятся к 2,3 и 4 группе, и чей доход за 1 год составляет более 300 тысяч гривен. Данные предприниматели должны использовать кассовые аппараты с 1 января 2021 года.

При этом предпринимателям разрешается использовать не только стандартные кассовые аппараты с бумажными чеками, но и ноутбуки, планшеты или смартфоны, на которых установлено программное обеспечение E-Receipt - электронный чек. В данное время это ПО работает в тестовом режиме, и его планируют запустить уже весной этого года.

Но некоторые предприниматели смогут обходиться без кассовых аппаратов. Речь идет о ресторанах быстрого обслуживания, турагентствах, интернет-магазинах, работающих как ФЛП, магазинах по продаже автотоваров и секонд-хендов. При этом по закону, ПО обязательно для владельцев малого бизнеса, чей доход превышает 1 миллион гривен.

Сколько нужно платить

До 19 апреля 2020 года за первое нарушение с предпринимателей в качестве предупреждения будут взимать штраф в размере 1 гривны, за повторные нарушения размер штрафа составит 100% стоимость товара, который продали с нарушением.

С 19 апреля 2020 до 1 октября 2020 года штраф за первое нарушение составит 10% от стоимости товара, а за каждое последующее нарушение придется заплатить 50% стоимости.

С 1 октября 2020 года переходный период заканчивается, и предприниматели будут платить штраф в размере 100% стоимости товара, проданного с нарушением, а за последующие нарушения - 150%.

Напомним, что в Украине увеличатся штрафы для пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.