Українцям роз'яснили нові правила пасажирських перевезень: запам'ятайте їх!

В Україні нові правила пасажирських перевезень запрацювали 21 жовтня для міжобласного сполучення і поїздок в "жовті" та "червоні" зони карантину. Правоохоронці пояснили, хто і як стане контролювати вимоги, і які документи потрібно мати громадянам.
Про це передали в прес-службі патрульної поліції України.
Посилені правила діють для поїздок в регіони зі значним поширенням COVID-19 на автотранспорті, автобусах, літаках і поїздах. Пасажирів пускатимуть у транспорт за наявності:
Для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів не потрібна.
Відповідні правила не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень.
Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію будуть працівники Центру контролю і профілактики хвороб на місцях, і співробітники патрульної поліції.
У поліцейських на планшетах встановлена спеціальна програма для швидкої перевірки сертифікатів з "Дії" або сканування його паперового варіанту.
У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз, підпис лікаря та печатка офіційного закладу охорони здоров'я.
Станом на сьогодні, 21 жовтня, в Україні "червона" зона введена вже в шести областях:
Додамо, що мер Києва Віталій Кличко анонсував на п'ятницю, 22 жовтня, рішення про перехід столиці в "червону" зону епідеміологічної небезпеки.
Повна картина про ситуацію в регіонах сьогодні виглядає так:
Де яка зона карантину в Україні 21 жовтня (фото: moz.gov.ua)
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