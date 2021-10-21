Украинцам разъяснили новые правила пассажирских перевозок: запомните их!

В Украине новые правила пассажирских перевозок заработали 21 октября для межобластного сообщения и поездок в "желтые" и "красные" зоны карантина. Правоохранители объяснили, кто и как станет контролировать требования, и какие документы нужно иметь гражданам.
Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Украины.
Ужесточенные правила действуют для поездок в регионы со значительным распространением COVID-19 на автотранспорте, автобусах, самолетах и поездах. Пассажиров будут пускать в транспорт при наличии:
Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие вышеуказанных документов не требуется.
Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
Проверять достоверность сертификатов о вакцинации будут работники Центра контроля и профилактики болезней на местах, и сотрудники патрульной полиции.
У полицейских на планшетах установлена специальная программа для быстрой проверки сертификатов с "Дії" или сканирования его бумажного варианта.
В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количестве доз, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.
По состоянию на сегодня, 21 октября, в Украине "красная" зона введена уже в шести областях:
Добавим, что мэр Киева Виталий Кличко анонсировал на пятницу, 22 октября, решение о переходе столицы в "красную" зону эпидемиологической опасности.
Полная картина о COVID-ситуации в регионах сегодня выглядит так:
Где какая зона карантина в Украине 21 октября (фото: moz.gov.ua)
Ранее мы рассказывали, по каким ценам делают быстрые тесты на коронавирус на вокзалах.