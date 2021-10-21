Украинцам разъяснили новые правила пассажирских перевозок: запомните их!

Какие требования

Ужесточенные правила действуют для поездок в регионы со значительным распространением COVID-19 на автотранспорте, автобусах, самолетах и поездах. Пассажиров будут пускать в транспорт при наличии:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины для региона в "желтой" зоне эпидопасности;

международного, внутреннего или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или о выздоровлении от коронавирусной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг (в частности, с использованием мобильного приложения портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена, действующего 72 часа.

Какие исключения

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие вышеуказанных документов не требуется.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Кто и как станет контролировать

Проверять достоверность сертификатов о вакцинации будут работники Центра контроля и профилактики болезней на местах, и сотрудники патрульной полиции.

У полицейских на планшетах установлена специальная программа для быстрой проверки сертификатов с "Дії" или сканирования его бумажного варианта.

В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количестве доз, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

Какая ситуация с карантинными "зонами" в Украине

По состоянию на сегодня, 21 октября, в Украине "красная" зона введена уже в шести областях:

Херсонская область,

Одесская область,

Запорожская область,

Донецкая область,

Днепропетровская область,

Сумская область (тут ужесточение карантина начнет действовать с 23 октября).

Добавим, что мэр Киева Виталий Кличко анонсировал на пятницу, 22 октября, решение о переходе столицы в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Полная картина о COVID-ситуации в регионах сегодня выглядит так:

Где какая зона карантина в Украине 21 октября (фото: moz.gov.ua)