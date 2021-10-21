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Швидкий ковід-тест на вокзалах: де і за скільки його можна зробити

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Четвер 21 жовтня 2021 15:47
Швидкий ковід-тест на вокзалах: де і за скільки його можна зробити Фото: Скільки коштує швидкий тест на коронавірус на вокзалах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Нові правила перевезення пасажирів набули чинності з 21 жовтня. Тепер пасажирам для поїздки на поїзді, автобусі міжобласного маршруту або літака необхідно показати спеціальні документи. Якщо немає вакцинації, то для поїздки потрібно зробити ПЛР-тести або швидкий тест на антиген.

Скільки коштує швидкий тест на вокзалах України та де вже розгорнули пункти по швидкому тестуванню – читайте в матеріалі нижче.

З 21 жовтня в поїзд, автобус або літак не пустять пасажирів без таких документів:

  • Документ про отримання хоча б однієї дози вакцини від коронавірусу
  • Документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній, іноземний сертифікат про вакцинацію).
  • Негативний тест ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години та на момент посадки в поїзд.

Ці правила не стосуються громадського транспорту і поїздок в межах однієї області. Виняток є тільки один - діти до 18 років. Людям, у яких є протипоказання до вакцинації також потрібно зробити тест.

Скільки коштує тестування на вокзалах

З 21 жовтня на вокзалах розгорнули пункти швидкого тестування. Медики роблять швидкий тест на антиген за 10 хвилин. І якщо він негативний – можна відразу ж з квитком відправлятися на поїзд. Коштує такий тест 350 гривень і робити його буде "Медична лабораторія СSD".

У яких містах можна зробити тест

  • Києва
  • Львів
  • Харків
  • Одеса
  • Дніпро
  • Запоріжжя
  • Мукачево
  • Кривий Ріг
  • Вінниця
  • Полтава

Як зазначили в Міністерстві інфраструктури, на всіх головних транспортних хабах будуть розгорнуті пункти вакцинації. Пасажири можуть вибрати самостійно - зробити тест за гроші або безкоштовно вакцинуватися.

Зараз вакцинуватися прямо на вокзалі можна в Києві, у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто має право перевіряти ваші COVID-документи з 21 жовтня.

А також розповідали про те, що в Укрзалізниці дали роз'яснення про перевезення з 21 жовтня.

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