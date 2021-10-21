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Київ перейде в "червону" зону карантину у найближчі дні: Кличко зробив заяву

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 11:40
Київ перейде в "червону" зону карантину у найближчі дні: Кличко зробив заяву Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Київ перейде в "червону" зону карантину. Таке рішення буде прийнято в п'ятницю.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сесії Київради, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень у п'ятницю.

"Днями Київ потрапить у "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується", - повідомив Кличко.

За його словами, за минулу добу в Києві - майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, - від 29 років.

"Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них - у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені", - заявив він.

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Віталий Кличко Київ
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