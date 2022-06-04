Стало відомо, як жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів

В Україні буде створена можливість дистанційного вступу до закладів вищої освіти для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, Міністерство освіти і науки спільно з фахівцями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже напрацювали цілу низку відповідних механізмів.

Також глава Міносвіти розповів, що під час участі у Всесвітньому освітньому форумі він провів зустріч з представниками компанії "Amazon" і звернувся до них з проханням надати донації засобами або розробленим програмним забезпеченням для дистанційного вступу дітей з ТОТ в українські заклади вищої освіти.

"Ми ні в якому разі не забуваємо про наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми постійно вживаємо певних заходів, наприклад, 32 заклади вищої освіти евакуювали з тимчасово окупованих територій, 42 коледжі, 64 філії закладів вищої освіти", - підкреслив Шкарлет.