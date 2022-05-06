Як вступити до європейського університету під час війни: список доступних ВНЗ і поради по адаптації

Для кращої адаптації за кордоном дітям і підліткам варто створити максимально комфортні обставини, тож продовження навчання може стати однією з таких умов.

Від початку повномасштабної війни з України виїхали понад чотири мільйони людей (за даними ООН), і ця цифра продовжує зростати. Здебільшого до числа біженців входять жінки й діти.

Styler проаналізував для вас іноземні освітні пропозиції та зібрав низку порад, як краще відновити навчання в іншій країні.

Як продовжити здобувати освіту закордоном

Перш за все варто оцінити свої знання з мови країни вашого проживання. Якщо ви володієте мовою на достатньому рівні, то це, звісно, стане лише перевагою. Проте багато закладів освіти пропонують безкоштовні курси для українців. Також у пригоді вам стане й англійська мова, щоб порозумітись, адже здебільшого європейці добре нею володіють.

Що стосується житла, то варто дізнаватися окремо, чи надає ваш університет таку можливість для студентів. Умови проживання можуть різнитися: в Іспанії помешкання дають безкоштовно, а от у Польщі ймовірно, доведеться платити або шукати самостійно.

Серед основних документів, які зазвичай просять, є:

атестат зі школи про отримання повної загальної середньої освіти

диплом про закінчення ВНЗ (якщо вступаєте на магістратуру або аспірантуру)

медичні довідки

сертифікат мовної школи, який підтверджує рівень знань

інші документи, які вимагає заклад освіти.

Проте зараз українським біженцям усебічно допомагають, спрощуючи умови вступу. Тож якщо якийсь із документів у вас відсутній, варто відразу повідомити про це заклад освіти, щоб вам запропонували компроміс.

Неабияк важливо продовжувати життя далі, але зібратися буває дуже непросто. Як зазначають самі українські студенти, якби іноземні заклади освіти не підтримували й не пропонували свою допомогу, то наважитися на виїзд було би дуже складно.

Що ВНЗ пропонують українським біженцям сьогодні

Ukrainian Global University

Ініціатори Українського глобального університету пишуть, що це "розгалужена мережа навчальних закладів, які об’єднуються для відбудови України, підтримуючи українських старшокласників, науковців, репетиторів".

Переваги UGU полягають у наступному:

допомагає вступити або перейти до ЗВО закордоном

допомагає знайти стажування та роботу після повернення в Україну

пропонує програму, яка підготує вас до навчання за кордоном

співпрацює з програмою для вивчення мов Duolingo, щоб українці могли безкоштовно вчити мови та отримувати сертифікати.

Вступ до самої мережі UGU не гарантує вам навчання за кордоном, однак підвищує шанси на вступ й отримання стипендії.

Щоб долучитися до програми, спершу треба заповнити форму. Наступним кроком є подача заявки до будь-якого іноземного вишу, з яким співпрацює UGU.

Обов’язковою умовою для участі є гарантія повернення всіх студентів в Україну після завершення навчання, адже університет має на меті подолати руйнівні наслідки війни та залучити найкращих світових практиків для побудови нової України.

Університет Цюріху у Швейцарії

Українським студентам (бакалаврат/магістратура/PhD) пропонують безкоштовне навчання. Студенти також можуть подати заявку на додаткову фінансову допомогу.

Серед вимог треба бути студентом українського вишу й володіти англійською або німецькою на рівні мінімум B1.

University of Zurich (фото: instagram.com/uzh.ch)

Університет Ньютон у Чехії

Newton University пропонує три стипендії українським студентам. Стипендія покриває як плату за навчання, так і щомісячні витрати на проживання. Університет також допоможе знайти житло.

Вимоги:

бути на другому або третьому курсі навчання

входити до списку 10% найкращих студентів на курсі

рівень англійської мінімум B2 (наявність мовного сертифіката не є обов’язковою, ваш рівень мови оцінять під час інтерв’ю).

Гемтонський університет у США

Університет прийме від 50 до 100 українських студентів на літній семестр. ВНЗ покриває плату за навчання, житло та харчування.

Надсилати заявки потрібно на пошту [email protected]

Заповнюючи лист, обов’язково вкажіть: спеціальність, академічний рівень (бакалаврат/магістратура/аспірантура) та активну адресу електронної пошти.

Університет Жана Мулена Ліон 3 у Франції

Університет готовий прийняти на безкоштовне навчання 25 українських студентів. Також передбачена можливість отримувати щомісячну стипендію у розмірі 500 євро.

Окрім вступу до університету, студентам забезпечують:

потенційний доступ до проживання в холах CROUS в залежності від наявності та за звичайним тарифом

доступ до студентських послуг: університетські бібліотеки, університетський ресторан, соціальна допомога, профілактична медицина тощо

доступ до платформи TREFLE для навчання та самостійного вивчення французької мови як іноземної (FLE)

доступ до інтенсивного курсу FLE з 16 травня по 24 червня (5 годин на тиждень)

допомога з подачею заявки на здобуття національних ступенів Університету Жана Мулена Ліон 3 або університетський диплом Gateway для студентів у вигнанні (DU Passerelle) на 2022-2023 роки.

Jean Moulin Lyon 3 University (фото: instagram.com/univlyon3)

Університет Південної Богемії у Чехії

Українських студентів готові прийняти на безкоштовне навчання, а також надати соціальну стипендію та житло.

Керівництво аграрно-технологічного факультету прийняло рішення про підготовку на своїй станції помешкань для близько 30 осіб з України. На факультеті також можуть проживати сім’ї українських студентів.

Богословський факультет надаватиме стипендії чотирьом студентам до кінця 2022 року за рахунок власних коштів. Факультет сприяє контакту з українською греко-православною парафією у південній Чехії для українських студентів, тобто зі сформованою українською громадою, яка вже давно живе в регіоні.

Ягеллонський університет у Польщі

Ягеллонський університет пропонує студентам з українських вишів продовжити навчання в Польщі.

Студент може продовжити навчання протягом літнього семестру 2022 року, вступити на перший курс, вступити на вищі курси для продовження навчання або перевестися на наступний курс (навчання починається з 1 жовтня цього року).

Для вступу потрібно подати заяву до відповідного деканату.

У випадку позитивного розгляду заяви декан вказує, які саме предмети може реалізувати студент (відповідно до можливостей факультету декан може вказати інші предмети, ніж ті, що були вказані в заяві).

Якщо рішення негативне, кандидат може взяти участь у стандартній процедурі вступу на наступний навчальний рік 2022/23 в системі IRK.

Uniwersytet Jagielloński (фото: instagram.com/jagiellonian_university)

Талліннський університет у Естонії

Талліннський університет анонсував безкоштовне навчання для українських студентів. Цьогоріч абітурієнти з України не будуть сплачувати 100 євро реєстраційного збору, коли подаються на навчальні програми.

Щоб перевестися до вишу, українські студенти мають подати заявку за посиланням.

У заявці потрібно описати свій навчальний шлях в Україні та зазначити, яку програму в Талліннському університеті ви хотіли б обрати. Якщо переведення схвалять, навчання, ймовірно, розпочнеться восени.

Зараз ВНЗ шукає можливості, щоб навчати українців естонської мови перед початком семестру.

Центральний Європейський університет у Австрії

Заклад надає стипендію, яка покриває повну вартість навчання протягом одного року для всіх українських студентів, які будуть зараховані на програми бакалавра та магістра CEU на 2022/2023 навчальний рік.

Подавати заявки можна як на бакалаврат, так і на магістратуру.

Central European University (фото: instagram.com/we_are_ceu)

Празький університет у Чехії

У цьому ВНЗ надають можливість безкоштовного навчання 25 українським студентам. Навчання починається у вересні 2022 цього року. Стипендії будуть розподілені наприкінці червня 2022-го.

Університет також допомагає з курсами чеської, оформленням візи і надає психологічну підтримку.

Гейдельберзький університет у Німеччині

Українські студенти можуть безкоштовно розпочати навчання на бакалавра або магістра за спеціальностями суспільні науки, техніка та технології, медичні науки та науки про здоров’я. Навчання розпочнеться 1 жовтня 2022 року.

Вимоги для студентів:

українське громадянство

володіння англійською мовою B2 або німецькою C1

високий середній бал

мотиваційний лист на тему "Чому ви зацікавлені в навчанні в SRH University Heidelberg?"

Подати заявку на навчання можна за посиланням.

Heidelberg University (фото: instagram.com/heidelbergu)

Падуанський університет у Італії

Ще одна можливість безкоштовного навчання для українських студентів.

Університет надає 50 стипендій студентам, які хочуть навчатися тільки один/два семестри, а також 75 стипендій студентам, які хочуть навчатися на повноцінній основі.

Навчання буде проходити повністю англійською.

Дедлайн подачі заявки - 27 травня 2022 року.

Навчання в Іспанії

Декілька іспанських університетів пропонують безкоштовне навчання, житло та щомісячну стипендію в розмірі від 250 до 500 євро українським студентам.

Знання іспанської стануть неабиякою перевагою. Проте якщо ви не володієте мовою, вам буде запропоновано безкоштовний курс іспанської мови по 20 годин на тиждень протягом семестру.

Якщо ви знаєте англійську, можете бути зараховані як іноземний студент (-ка) без оплати за предмети, які викладаються англійською мовою протягом цього семестру (але відвідування курсу іспанської мови є обов’язковим!)

Ось кілька варіантів іспанських ВНЗ, куди ви можете звернутися для продовження або початку навчання:

Universidad de Salamanca (фото: instagram.com/usal)

Як полегшити процес адаптації за кордоном

Третьокурсниця київського вишу Анна Соколовська вимушено покинула Україну й наважилася продовжити навчання в Австрії.

Дівчина згадує, що їй "було дуже важко, оскільки попереду був незрозумілий тунель".

"Я взяла квитки і поїхала незрозуміло куди. Але дуже допомагає менторська група українців, які вже тут вчилися й живуть", - каже українка.

Різка зміна обставин і стрес негативно впливають на наше фізичне й ментальне здоров’я. Треба допомагати собі у важкі хвилини, сприяючи швидшій адаптації на новому місці.

Ось поради, що можуть поліпшити ваш стан.

Почніть вивчати мову

Це допоможе комунікувати з місцевими та поступово вливатись в середовище їхнього життя. До того ж навіть мінімальні знання допоможуть самостійно розв’язувати побутові проблеми, що значно знизить рівень стресу.

Будьте на зв’язку з друзями та близькими з України

Це дуже добре тримає на плаву, коли довкола забагато незнайомого й нового. Проте намагайтесь якомога менше говорити про війну та жахливі події. Зовсім ігнорувати, звичайно, не треба, але фокус уваги тримайте на позитиві.

Знайдіть приємну справу, заради якої будете хотіти прокидатися зранку

Цим ритуалом може стати будь-що, що принесе вам посмішку. Можна навіть створити список із таких речей і виконувати їх щодня або коли буде потреба.

Будьте відкритими до нового життя

Знайомтесь із людьми, частіше гуляйте містом, займіться пошуком роботи, почніть вивчати щось нове. Не замикайте себе на ключ. Спробуйте прийняти теперішні обставини. На жаль, єдине, що ви можете змінити, це своє ставлення.

Знайдіть своїх людей

Шукайте в соціальних мережах групи з українцями, які перебувають там, де й ви. Зараз люди як ніколи відкриті одне до одного. Можете навіть почати вести блог у соцмережах про своє нове життя. Коли будете ділитися цим із однодумцями, ставатиме легше, адже ваші думки нарешті знайдуть своє призначення.

Також Аня дає пораду тим, хто опинився в аналогічному становищі.

"Ні в якому разі не бійтеся. Якщо десь всередині маєте бажання поїхати вчитися, то зробіть це. Чому б не ризикнути? Як би це страшно не звучало, людина пристосовується до всіх умов. Вірте в себе!" - каже дівчина.