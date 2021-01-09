Українцям пояснили, як купувати "запрещенку" в супермаркетах: жодних проблем

В Україні після посилення карантину на період з 8 по 24 січня в супермаркетах ввели обмеження на продаж деяких непродовольчих товарів. При цьому громадяни навчилися обходити подібні заборони в магазинах та знайшли спосіб купувати "запрещенку".

У мережі пояснили, як можна затоварюватися в торгових точках під час зимового локдауну. Так, киянка Світлана Котляревська на своїй Facebook-сторінці розповіла, "як купувати товари, які нібито заборонені".

"Пробивайте все через касу самообслуговування. І жодних проблем. В системі товари не заблоковані для покупки", - пише вона.

Киянка зазначила, що касир-помічник, який часто лише один на велику кількість кас, не стане перевіряти, що покупці набрали у візок.

"Може, на великій 6 кг пачці порошку не прокотить, але дрібниці типу лампочок, колготок та іншого відмінно проходить", - уточнила Світлана.

Також вона додала, що вже особисто перевірила такий спосіб покупки "запрещенки" в магазинах мережі "Сільпо" і Novus в дії та переконалася, що метод працює.

Користувачі мережі у коментарях до публікації слушно зазначають, що каси самообслуговування є не у всіх супермаркетах. Також українці постять фото із "забороненими" презервативами, батарейками та побутовою хімією.

В деяких супермаркетах не можна купити засоби контрацепції через зимовий локдаун (фото Iurii Golovach в коментарях до посту)

Киянка показала, як продають госптовари в магазині під час зимового локдауну: "ліворуч можна, а праворуч ні" (фото: facebook.com/svetlana.kot.7)

Також юзери іронізують над новими правилами та "ковідною" загрозою через їх порушення, а також критикують введені карантинні обмеження щодо реалізації в магазинах деяких категорій товарів, та називають їх абсурдними.

Ох, ти! Порушниця постанов Уряду!

Постановою заборонено продаж, а не купівля

Ось ти це пишеш і тепер люди короною заразяться. Соромно!

Теж так роблю

Тільки мені здається, що вони далеко від реальності?! ... Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив заборону на продаж деяких видів товарів в супермаркетах під час локдауну: "Відсутність супутніх товарів в продуктових магазинах значно зменшить кількість відвідувачів, які приїжджають за побутовими товарами, а не за продуктами харчування".

В Ашані на секціях з господарчими товарами висять таблички "ці товари можна замовити та отримати замовлення через 15 хвилин"

Геніальність прийнятих рішень не перестає дивувати.

Нагадаємо, що раніше українці розповіли, в яких магазинах продають "запрещенку" після посилення карантину від 8 січня.

Також повідомлялося, що "Епіцентр" знайшов спосіб працювати в локдаун, запроваджений з 8 по 24 січня.