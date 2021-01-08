Українці розповіли, в яких магазинах продають "запрещенку" (фото)

В Україні через посилення карантину 8 січня в супермаркетах ввели обмеження на продаж деяких груп товарів - у магазинах цю "запрещенку" так і залишили на полицях і просто заклеїли стрічками з оголошенням про відповідну постанову уряду на період локдауну.
Проте в деяких торгових точках все одно продовжують реалізовувати "заборонені" товари. Про це розповіли в Facebook-спільноті "Тернопільські плітки".
Зазначимо, що Кабмін дозволяє продаж побутової хімії та засобів гігієни, сигарет, засобів для миття посуду і різних кухонних товарів, але в ряді популярних супермаркетів ("АТБ" і "Сільпо") ці товари - за стрічкою. У мережі "Ашан" купити їх пропонують онлайн та в пункті оформлення замовлень.
Як розповіла Наталія Швайка Репак з Тернополя, в місті деякі популярні мережі продуктових супермаркетів підійшли до локдауну вибірково.
"АТБ Тернопіль. Нічого забороненого не купиш. Натомість у EVA та "Копійочка" можна купити все. Локдаун по-тернопільськи", - йдеться в публікації.
Користувачі мережі пишуть в коментарях, що подібна ситуація в магазинах спостерігається і в інших містах України.
Також в мережі опублікували фото з "забороненими товарами" в супермаркетах.
Як продають товари в супермаркетах під час локдауну в Тернополі (фото: facebook.com/groups/plitky.te)
Нагадаємо, що згідно з рішенням Кабміну, з 8 по 24 січня дозволяється робота магазинів, що продають:
Торгувати іншими групами товарів можна тільки зі здійсненням адресної доставки замовлень.
Як повідомлялося, 8 січня в Україні магазини не продають частину товарів через локдаун.
Також ми писали про те, що "Епіцентр" знайшов спосіб працювати в локдаун, і розповідали, як це відбувається.
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