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Українці розповіли, в яких магазинах продають "запрещенку" (фото)

Тернопіль, П'ятниця 08 січня 2021 17:41
Українці розповіли, в яких магазинах продають "запрещенку" (фото)
В супермаркетах через локдаун не можна придбати деякі товари (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні через посилення карантину 8 січня в супермаркетах ввели обмеження на продаж деяких груп товарів - у магазинах цю "запрещенку" так і залишили на полицях і просто заклеїли стрічками з оголошенням про відповідну постанову уряду на період локдауну.

Проте в деяких торгових точках все одно продовжують реалізовувати "заборонені" товари. Про це розповіли в Facebook-спільноті "Тернопільські плітки".

Зазначимо, що Кабмін дозволяє продаж побутової хімії та засобів гігієни, сигарет, засобів для миття посуду і різних кухонних товарів, але в ряді популярних супермаркетів ("АТБ" і "Сільпо") ці товари - за стрічкою. У мережі "Ашан" купити їх пропонують онлайн та в пункті оформлення замовлень.

Як розповіла Наталія Швайка Репак з Тернополя, в місті деякі популярні мережі продуктових супермаркетів підійшли до локдауну вибірково.

"АТБ Тернопіль. Нічого забороненого не купиш. Натомість у EVA та "Копійочка" можна купити все. Локдаун по-тернопільськи", - йдеться в публікації.

Користувачі мережі пишуть в коментарях, що подібна ситуація в магазинах спостерігається і в інших містах України.

Також в мережі опублікували фото з "забороненими товарами" в супермаркетах.

Українці розповіли, в яких магазинах продають &quot;запрещенку&quot; (фото)Українці розповіли, в яких магазинах продають &quot;запрещенку&quot; (фото)Українці розповіли, в яких магазинах продають &quot;запрещенку&quot; (фото)Українці розповіли, в яких магазинах продають &quot;запрещенку&quot; (фото)Українці розповіли, в яких магазинах продають &quot;запрещенку&quot; (фото)

Як продають товари в супермаркетах під час локдауну в Тернополі (фото: facebook.com/groups/plitky.te)

Нагадаємо, що згідно з рішенням Кабміну, з 8 по 24 січня дозволяється робота магазинів, що продають:

  • продукти харчування,
  • ліки та вироби медичного призначення,
  • засоби гігієни,
  • побутова хімія,
  • засоби зв'язку,
  • друковані ЗМІ,
  • ветеринарні препарати,
  • корми, насіння, засоби захисту рослин.

Торгувати іншими групами товарів можна тільки зі здійсненням адресної доставки замовлень.

Як повідомлялося, 8 січня в Україні магазини не продають частину товарів через локдаун.

Також ми писали про те, що "Епіцентр" знайшов спосіб працювати в локдаун, і розповідали, як це відбувається.

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