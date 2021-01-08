Українці розповіли, в яких магазинах продають "запрещенку" (фото)

В супермаркетах через локдаун не можна придбати деякі товари (фото: РБК-Україна)

В Україні через посилення карантину 8 січня в супермаркетах ввели обмеження на продаж деяких груп товарів - у магазинах цю "запрещенку" так і залишили на полицях і просто заклеїли стрічками з оголошенням про відповідну постанову уряду на період локдауну.

Проте в деяких торгових точках все одно продовжують реалізовувати "заборонені" товари. Про це розповіли в Facebook-спільноті "Тернопільські плітки".

Зазначимо, що Кабмін дозволяє продаж побутової хімії та засобів гігієни, сигарет, засобів для миття посуду і різних кухонних товарів, але в ряді популярних супермаркетів ("АТБ" і "Сільпо") ці товари - за стрічкою. У мережі "Ашан" купити їх пропонують онлайн та в пункті оформлення замовлень.

Як розповіла Наталія Швайка Репак з Тернополя, в місті деякі популярні мережі продуктових супермаркетів підійшли до локдауну вибірково.

"АТБ Тернопіль. Нічого забороненого не купиш. Натомість у EVA та "Копійочка" можна купити все. Локдаун по-тернопільськи", - йдеться в публікації.

Користувачі мережі пишуть в коментарях, що подібна ситуація в магазинах спостерігається і в інших містах України.

Також в мережі опублікували фото з "забороненими товарами" в супермаркетах.

Як продають товари в супермаркетах під час локдауну в Тернополі (фото: facebook.com/groups/plitky.te)

Нагадаємо, що згідно з рішенням Кабміну, з 8 по 24 січня дозволяється робота магазинів, що продають:

продукти харчування,

ліки та вироби медичного призначення,

засоби гігієни,

побутова хімія,

засоби зв'язку,

друковані ЗМІ,

ветеринарні препарати,

корми, насіння, засоби захисту рослин.

Торгувати іншими групами товарів можна тільки зі здійсненням адресної доставки замовлень.

Як повідомлялося, 8 січня в Україні магазини не продають частину товарів через локдаун.

Також ми писали про те, що "Епіцентр" знайшов спосіб працювати в локдаун, і розповідали, як це відбувається.