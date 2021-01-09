Украинцам объяснили, как покупать "запрещенку" в супермаркетах: никаких проблем

В Украине после ужесточения карантина на период с 8 по 24 января в супермаркетах ввели ограничения на продажу некоторых непродовольственных товаров. При этом граждане научились обходить подобные запреты в магазинах и нашли способ покупать "запрещенку".

В сети объяснили, как можно затовариваться в торговых точках во время зимнего локдауна. Так, киевлянка Светлана Котляревская на своей Facebook-странице рассказала, "как покупать товары, которые якобы запрещены".

"Пробивайте все через кассу самообслуживания. И никаких проблем. В системе товары не заблокированы для покупки", - пишет она.

Киевлянка отметила, что кассир-помощник, который часто только один на большое количество касс, не станет проверять, что покупатели набрали в тележку.

"Может, на большой 6 кг пачке порошка не прокатит, но мелочи типа лампочек, колготок и прочего отлично проходит", - уточнила Светлана.

Также она добавила, что уже лично проверила такой способ покупки "запрещенки" в магазинах сети "Сильпо" и Novus в действии и убедилась, что метод работает.

Пользователи сети в комментариях к публикации резонно отмечают, что кассы самообслуживания есть не во всех супермаркетах. Также украинцы постят фото с "запрещенными" презервативами, батарейками и бытовой химией.

В некоторых супермаркетах нельзя купить средства контрацепции из-за зимнего локдауна (фото Iurii Golovach в комментариях к посту)

Киевлянка показала, как продают хозтовары в магазине во время зимнего локдауна: "слева можно, а справа нет" (фото: facebook.com/svetlana.kot.7)

Также юзеры иронизируют над новыми правилами и "ковидной" угрозой за их нарушение, а также критикуют введенные карантинные ограничения относительно реализации в магазинах некоторых категорий товаров и называют их абсурдными.

Ох, ты! Нарушительница постановлений Правительства!

Постановлением запрещена продажа, а не покупка

Вот ты это пишешь и теперь люди короной заразятся. Стыдно!

Тоже так делаю

Только мне кажется, что они далеко от реальности?! ... Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил запрет на продажу некоторых видов товаров в супермаркетах во время локдауна: "Отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах значительно уменьшит количество посетителей, которые приезжают за бытовыми товарами, а не за продуктами питания".

В Ашане на секциях с хозтоварами висят таблички "эти товары можно заказать и получить заказ через 15 минут"

Гениальность принимаемых решений не перестает удивлять.

Напомним, что ранее украинцы рассказали, в каких магазинах продают "запрещенку" после ужесточения карантина с 8 января.

Также сообщалось, что "Эпицентр" нашел способ работать в локдаун, введенный с 8 по 24 января.