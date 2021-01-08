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"Епіцентр" знайшов спосіб працювати в локдаун: як це відбувається

Київ, П'ятниця 08 січня 2021 13:33
"Епіцентр" знайшов спосіб працювати в локдаун: як це відбувається
"Епіцентр" працює по-новому в карантин (фото: facebook.com.epicentrkua)
Автор: Людмила Жукова

Будівельний супермаркет "Епіцентр" знайшов спосіб працювати і в новий карантин з 8 по 24 січня. Зараз він повністю відкритий для покупців. Працівники супермаркету на вході попереджають, що товари, які не внесено до списку першої необхідності, потрібно буде оформити через онлайн-замовлення.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

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Виходить, що дозволені для продажу товари ви можете придбати як зазвичай - просто сплативши на касі. Інший асортимент можна вибрати в залі, скласти у візок, через працівників залу оформити як онлайн замовлення, оплатити і забрати товар.

&quot;Епіцентр&quot; знайшов спосіб працювати в локдаун: як це відбувається&quot;Епіцентр&quot; знайшов спосіб працювати в локдаун: як це відбувається

Епіцентр працює в локдаун (фото: РБК-Україна)

У мережі українці висловилися, що думають з цього приводу.

  • А хіба це справедливо?
  • Молодці, з будь-якої ситуації можна знайти вихід.
  • Ринки та торгові площі ТРЦ закрилися. Чому працює Епіцентр? Знову!?
  • Справа не в цьому, а в тому що обмеження або одні для всіх, або ніяких обмежень.

Наш кореспонден побував в "Епіцентрі" на Братиславській у Києві і розповів, що там відбувається.

"Відкритий тільки центральний прохід, в якому продаються продукти, дозволені до продажу. Ряди з будматеріалами закриті стрічками і написано, що можете придбати тільки онлайн", - розповів кореспондент.

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"Епіцентр" працює під час локдауну (фото: РБК-Україна)

Як ми раніше писали, в українських супермаркетах огородили "запрещенку".

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