Українцям почали перераховувати комуналку: як повернути гроші

Комуналка в Україні була завищена з 2016 року (колаж: РБК-Україна)

Комунальні тарифи на газ, тепло і гарячу воду були завищені з 2016 року

Комунальні тарифи на газ, які діяли з травня 2016 року, були визнані незаконними в березні 2019. Українці вже почали звертатися в суд з вимогою повернути в облгазів переплачені за побутовий газ, опалення і гарячу воду гроші. Як відновити справедливість - в матеріалі Styler.

Так, 13 грудня 2019 року в Донецькій області було прийнято судове рішення на користь позивача. Суд зобов'язав комунальне підприємство провести перерахунок і повернути споживачеві переплату за газ, тепло і гарячу воду. Рішення суду розлетілося по соцмережам і показало українцям, що відновити справедливість реально.

"Суди стали задовольняти позови людей про перерахунок ціни на газ у сфері нарахувань за послуги централізованого опалення", - написав юрист Олександр Дзюба, який опублікував судове рішення.

В Україні почали повертати переплату за комуналку (фото: facebook.com/alexx.dzuba)

Як отримати перерахунок

На сайті громадської організації "Публічний аудит" є зразки заяв щодо перерахунку надмірно сплачених сум за опалення, а також лист, який можна адресувати "газовикам" і "тепловикам".

Якщо ж у відповідь на лист ви отримали відмову, організація пропонує оформити заяву в суд за зразком, розміщеним на сайті.

До позову можна прикласти роздруківки з сайтів Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП): по динаміці зміни тарифів, інформацію про "середньозважену структуру тарифів", а також роздруківки судових рішень щодо незаконності тарифів.