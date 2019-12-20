ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям почали перераховувати комуналку: як повернути гроші

STYLERЖиття    20.12.2019 - 07:11
Українцям почали перераховувати комуналку: як повернути гроші
Комуналка в Україні була завищена з 2016 року (колаж: РБК-Україна)

Комунальні тарифи на газ, тепло і гарячу воду були завищені з 2016 року

Комунальні тарифи на газ, які діяли з травня 2016 року, були визнані незаконними в березні 2019. Українці вже почали звертатися в суд з вимогою повернути в облгазів переплачені за побутовий газ, опалення і гарячу воду гроші. Як відновити справедливість - в матеріалі Styler.

Так, 13 грудня 2019 року в Донецькій області було прийнято судове рішення на користь позивача. Суд зобов'язав комунальне підприємство провести перерахунок і повернути споживачеві переплату за газ, тепло і гарячу воду. Рішення суду розлетілося по соцмережам і показало українцям, що відновити справедливість реально.

"Суди стали задовольняти позови людей про перерахунок ціни на газ у сфері нарахувань за послуги централізованого опалення", - написав юрист Олександр Дзюба, який опублікував судове рішення.

Українцям почали перераховувати комуналку: як повернути гроші

В Україні почали повертати переплату за комуналку (фото: facebook.com/alexx.dzuba)

Як отримати перерахунок

На сайті громадської організації "Публічний аудит" є зразки заяв щодо перерахунку надмірно сплачених сум за опалення, а також лист, який можна адресувати "газовикам" і "тепловикам".

Якщо ж у відповідь на лист ви отримали відмову, організація пропонує оформити заяву в суд за зразком, розміщеним на сайті.

До позову можна прикласти роздруківки з сайтів Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП): по динаміці зміни тарифів, інформацію про "середньозважену структуру тарифів", а також роздруківки судових рішень щодо незаконності тарифів.

Оплатили комуналку до приходу субсидії: чи нарахують гроші В Україні зникнуть квитанції про оплату держпослуг: чим замінять документи
Новини України коммунальные платежи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся