ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям дадуть квартири майже задарма: яким категоріям пощастить

STYLERЖиття    24.12.2019 - 09:55
Українцям дадуть квартири майже задарма: яким категоріям пощастить
Квартири по пільговому кредиту в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пільгові кредити в Україні були раптово заморожені, а потім знову розморожені

Квартири по пільговому кредиту були обіцяні урядом на початку грудня для учасників АТО/ООС, а також переселенців. У Кабміні анонсували виділення 200 мільйонів гривень на цю програму. Але державна допомога була раптово заморожена, чому так сталося, і коли кредити будуть розморожені, йдеться в сюжеті ТСН.

Багато сімей, які отримали дозвіл на отримання пільги, вже сплатили перший внесок, і тепер чекають на отримання кредиту. Терміни закінчаться для них разом з груднем. Якщо допомога від держави не буде отримана, вони ризикують втратити і квартиру, і частину сплаченого внеску через штрафні санкції.

Після того, як була анонсована можливість отримання пільгового кредиту, люди масово кинулися реєструватися. Їм дали лише три дні. Тим, кому пощастило, кредит має видати Держмолодьжитло. Люди вже внесли на рахунки організації 6% від вартості приміщення.

Умови кредиту дуже вигідні - всього 3% річних на термін до 20-ти років. Квартиру можна вибрати в будь-якому регіоні. На кожну людину виділяється 21 кв. м, загальна площа - не більше 94 кв. метрів.

Голова Держмолодьжитло Сергій Комнатний пояснив, кошти були заморожені, як незахищені видатки з-за дефіциту держбюджету. Їх перевіряють і вирішують, видавати кредити чи ні.

23 грудня на сторінці Держмолодьжитла з'явилася гарна новина, на рахунки надійшли гроші.

"На рахунки Держмолодьжитла надійшли передбачені законом про Державний бюджет України на 2019 рік кошти: 200 млн грн - на фінансування програми пільгового довгострокового державного кредитування, 300 млн грн - на програму "Доступне житло", - сказано в повідомленні.

В організації обіцяють, що кошти для усіх зареєстрованих претендентів повинні надійти до кінця поточного тижня. Поки люди живуть, "як на пороховій бочці".

Квартири за кредитом в Україні (відео: YouTube/ТСН)

У Кабміні розповіли, коли Україні не знадобляться кредити МВФ Білорусь отримає терміновий кредит від Китаю
Новини України кредит
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся