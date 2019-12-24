Українцям дадуть квартири майже задарма: яким категоріям пощастить

Квартири по пільговому кредиту в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пільгові кредити в Україні були раптово заморожені, а потім знову розморожені

Квартири по пільговому кредиту були обіцяні урядом на початку грудня для учасників АТО/ООС, а також переселенців. У Кабміні анонсували виділення 200 мільйонів гривень на цю програму. Але державна допомога була раптово заморожена, чому так сталося, і коли кредити будуть розморожені, йдеться в сюжеті ТСН.

Багато сімей, які отримали дозвіл на отримання пільги, вже сплатили перший внесок, і тепер чекають на отримання кредиту. Терміни закінчаться для них разом з груднем. Якщо допомога від держави не буде отримана, вони ризикують втратити і квартиру, і частину сплаченого внеску через штрафні санкції.

Після того, як була анонсована можливість отримання пільгового кредиту, люди масово кинулися реєструватися. Їм дали лише три дні. Тим, кому пощастило, кредит має видати Держмолодьжитло. Люди вже внесли на рахунки організації 6% від вартості приміщення.

Умови кредиту дуже вигідні - всього 3% річних на термін до 20-ти років. Квартиру можна вибрати в будь-якому регіоні. На кожну людину виділяється 21 кв. м, загальна площа - не більше 94 кв. метрів.

Голова Держмолодьжитло Сергій Комнатний пояснив, кошти були заморожені, як незахищені видатки з-за дефіциту держбюджету. Їх перевіряють і вирішують, видавати кредити чи ні.

23 грудня на сторінці Держмолодьжитла з'явилася гарна новина, на рахунки надійшли гроші.

"На рахунки Держмолодьжитла надійшли передбачені законом про Державний бюджет України на 2019 рік кошти: 200 млн грн - на фінансування програми пільгового довгострокового державного кредитування, 300 млн грн - на програму "Доступне житло", - сказано в повідомленні.

В організації обіцяють, що кошти для усіх зареєстрованих претендентів повинні надійти до кінця поточного тижня. Поки люди живуть, "як на пороховій бочці".

Квартири за кредитом в Україні (відео: YouTube/ТСН)