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Українці отримають квартири майже задарма: кому пощастить

STYLERЖиття    07.12.2019 - 11:42
Українці отримають квартири майже задарма: кому пощастить
Іпотека на квартиру (колаж РБК-Україна)

На програму 3%-ї іпотеки зареєструвалося понад 9,6 тисяч учасників

Закінчилася реєстрація на одержання квартири в іпотеку під 3% для українців, які брали участь в ВОС/АТО, а також для внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму. Всього надійшло більше 9,6 тисячі заяв. Найбільше заяв було в Києві – юлизько 3,5 тисяч. Повідомляється, що зареєстровані учасники зможуть отримати іпотеку з низькою процентною ставкою на 20 років. Про це у Facebook розповіли в співтоваристві Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляється, купівлю житла профінансують на 200 мільйонів гривень.

Серед тих, хто подав заявки – понад 3,1 тисячі від учасників АТО/ООВ, від внутрішньо переміщених осіб – більше 6,5 тисяч.

Тепер Держмолодьжитло обробить всі заяви і до кінця наступного тижня внесе дані у відкритий електронний реєстр.

"Кошти на програму знайшлися буквально на одному з останніх засідань уряду в результаті перерозподілу і до кінця року потрібно їх використовувати. Тому і довелося виділити на процедуру подачі електронних заяв всього 3 дні. Попереду у заявників збір необхідних документів. Кількість поданих заяв свідчить про те, що подібні програми користуються попитом, ми на вірному шляху. Зацікавленість людей доведена, а, отже, отриманий аргумент, який нам знадобиться в лобіюванні продовження пільгової програми в наступному році і виділення під неї коштів", - розповів перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Антон Колумбет.

Українці отримають квартири майже задарма: кому пощастить

Квартира в іпотеку під 3% (фото: facebook.com/mva.gov.ua)

На цю пілотну програму Кабмін на 2019 рік виділив 200 млн грн 27 листопада - по 100 млн на ветеранів і ВПО. Житло повинні придбати до кінця цього року. За оцінками Держмолодьжитла, коштів вистачить у середньому всього на 250 квартир - щасливців буде відбирати спеціальна комісії.

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