Українцям анонсували нові ціни на соняшникову олію: вже не "космічні"?

В Україні у 2021 році очікується незначне розширення виробництва соняшнику. Також відбудеться збільшення рослинних олій.

Про це розповів старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" к.е.н. Артем Педорченко.

Так, за прогнозами науковців, у 2021 році очікується незначне розширення виробництва соняшнику – до 14,2 млн. т, тобто на 8 % більше ніж торік.

Крім того, на світовому ринку передбачається збільшення пропозиції рослинних олій шляхом збільшення виробництва сої у світі. А це означає, що ціни на соняшникову олію мають знизитися з початком збору врожаю соняшнику у вересні.

За словами Педорченка, найбільш ефективним механізмом стримування цін на соціально значущі види продовольчих товарів у сучасних економічних умовах є створення їх державних запасів під час періодів низьких цін і інтервенції на ринок у періоди здорожчання.

"Також вбачаємо можливими домовленості Уряду з операторами ринку, зокрема з великими мережами роздрібної торгівлі, про тимчасове обмеження торгової націнки на такі товари, за аналогією з меморандумами між Урядом та експортерами про обсяги експорту певних видів агропродукції", - підсумував він.

Ціна на олію

Окрім того, до 98% насіння соняшнику, що збирають в Україні, переробляється на вітчизняних підприємствах оліє-жирового комплексу. Зокрема, там вони формують відпускні ціни спираючись на світову кон’юнктуру ринку соняшникової олії та інших рослинних олій.

Остаточна ціна виробників за 1 л бутильованої рафінованої дезодорованої соняшникової олії складає 1,6 дол. США, тобто 52 грн/л. При цьому відпускна ціна роздрібних мереж на цю продукцію, з урахуванням націнки і податків становить понад 70 грн/л.