Ціни на ключовий продукт в Україні скоро впадуть: не спішіть закуповуватися
Експерти спрогнозували різке подорожчання соняшникової олії в Україні найближчим часом приблизно на третину, а восени напророкували ціну в 100 гривень за літр. Однак з такою думкою згодні не всі фахівці, які наводять доводи, що продукт насправді може взагалі подешевшати.
Про це передає GSMinfo.
Так, українцям не рекомендують бігти в магазини й закуповуватися олією на тлі чуток про стрибок цін, які тривають останні місяці.
Дійсно, хоча Україна і є експортером майже 50% соняшникової олії на світовому ринку, з початку року продукт в нашій країні подорожчав приблизно на 60%, але чи продовжиться така тенденція?
Чому в Україні дорожчає соняшникова олія
Зараз вартість продукту в магазинах країни вже досягла 36 гривень за 0,5 літра, тобто зросла майже вдвічі. Експерти в галузі сільгосппродукції пояснюють це так:
- вплив зовнішнього ринку - кореляції зі світовими цінами
- зменшення врожаю через погодні аномалії у 2020-2021 роках
- прямо або побічно також на ціни впливають пандемія, жорсткий карантин, економічна криза і постійні скачки курсу валют
- значне подорожчання енергоносіїв, адже на виготовлення соняшникової олії потрібна багатоетапна обробка сировини.
Олія подешевшає вже через місяць
Прогнози на осінь за ціною соняшникової олії зараз є втішними. Урожай соняшнику в 2021 році перевищив торічний на 3,1 млн тонн і склав 16,5 млн. Тому, кажуть експерти, в наступному сезоні ціна не повинна рости, а може навіть істотно знизитися.
Також зазначається, що стримати ціну олії зможе і конкуренція на світовому ринку. Зокрема, в інших країнах, в які експортується українська соняшникова олія, замість цього продукту у разі занадто високої вартості люди купуватимуть дешевші олії з місцевих культур (пальмова, оливкова, арахісова тощо). Як Враховуючи цей фактор завищувати ціни українським виробникам продукту просто невигідно.
Раніше повідомлялося, що світові ціни на продовольство падають другий місяць поспіль.