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В Україні соняшникова олія подорожчає до 100 гривень: коли чекати стрибка

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Вівторок 27 липня 2021 21:15
В Україні соняшникова олія подорожчає до 100 гривень: коли чекати стрибка В Україні подорожчає соняшникова олія (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Соняшникова олія в Україні найближчим часом подорожчає на 30%. Вже восени ціна за літр продукту складе 100 гривень.

Про це розповіли у "Сніданку з 1+1".

Чому зростає ціна

У чому ж причина подорожчання продукту. Фахівці вважають, що це сезонність і підвищення вартості сировини.

За словами експертів, саме ці фактори вплинули на те, що експорт української олії зменшився на 18%. Менше доставили продукту в Італію, Іспанію та Ірак.

Зазначимо, що за останній рік вартість соняшникової олії в Україні зросла майже на 90%. Тенденція до підвищення цін на вітчизняний продукт продовжиться, хоча у світі вартість олії з насіння соняшнику знизилася щонайменше на 10 відсотків.

За словами економіста Олега Пендзіна, за останній рік в Україні не було жодного місяця, коли б зупинилося підвищення цін на соняшникову олію. З початку року продукт подорожчав майже на 60 відсотків, а за останній місяць - майже на 4 відсотки.

Чим корисна соняшникова олія

Соняшникова олія-джерело поліненасичених жирних кислот, в ньому міститься велика кількість вітаміну F, Е. за даними досліджень, одна ложка соняшникової олії містить до 100% від необхідного добового споживання ПНЖК і близько 75% - вітаміну Е.

Нагадаємо, що ціна на персики в Україні в їх сезон зовсім не радує. За кілограм фрукта просять мінімум 50 гривень.

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