Українця забрали в армію прямо з "МакДональдса": деталі скандалу

Скандал з осіннім призовом 2019 (колаж РБК-Україна)

Одесита забрали в армію прямо з робочого місця в ресторані "МакДональдс"

Осінній призов 2019 триває. Для хлопця з Одеси, який працював у мережі ресторанів "МакДональдс", історія законилась тим, що його забрали в армію посеред робочого дня. Співробітники обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) примусово доставили на збірний пункт хлопця, який, за словами родичів, отримав відстрочку. Про інцидент розповів батько призовника Миколи Стахова – Олександр з села Веселий Кут, передає місцеве видання "Думська".

За словами батька, Микола Стахов отримав відстрочку від строкової служби в армії до весни 2020 року.

"Моєму синові 21 рік. В цьому році проходив районну військову медкомісію, яка дала йому відстрочку на рік – до весни 2020 року. У нього були розірвані м'язи на правій руці. Після цього він жодних повісток від військкомату не отримував. Він працює в Одесі, в "Макдоналдсі". Сьогодні у шість годин ранку до нього прямо на роботу прийшли працівники військкомату і заявили, що він перебуває в розшуку і наполягали на тому, щоб він поїхав з ними на збірний пункт для призову в армію. Син відмовився. Тоді вони викликали поліцію, з допомогою якої Миколи відвезли на територію збірного пункту на вул. Заньковецькій", — розповів батько призовника.

Призов в армію (ілюстративне фото: mil.gov.ua)

Адвокат потерпілого Валерій Судаков вважає, що дії співробітників військкомату і поліції в даному випадку були незаконні: "Якщо призовник не отримував повістки, і не розписувався на документі про те, що він зобов'язаний з'явитися у військкомат, його не мають права насильно доставляти на збірний пункт. Поліція також в цьому випадку діяла незаконно".

Сам Микола Стахов розповів, що його в обласний збірний пункт супроводжували поліцейські в примусовому порядку.

"Я вже пройшов медкомісію, нікого з лікарів не зацікавило те, що в мене права рука травмована. Зі збірного пункту мене не випускають, сказали, що три доби я проведу тут і потім відправлять у війська", — розповів призовник.

Співробітник прес-служби центру Анастасія Ільяш запевнила, що ніякого насильницького затримання Миколи Стахова не було.

"Так, дійсно до нього приходили співробітники центру, які пояснили призовнику, що він перебуває в розшуку як ухильників. Поліція при цьому лише перевірила документи призовника. У центр він поїхав добровільно, а не з примусу. Пройшовши медкомісію, він був зарахований у резерв призовників, які чекають відправки до лав ЗСУ. Згідно з постановою Кабміну України № 352, обласні збірні пункти можуть створювати резерв призовників в необхідній кількості з числа тих, які відправляються в команди. Затримувати на обласних збірних пунктах призовників, які перебувають у резерві, більше ніж на двоє–троє діб заборонено. Ці три доби призовник з резерву перебуває на території збірного пункту, за нього несе відповідальність особисто начальник обласного територіального центру. Тобто, якщо призовнику потрібно буде вийти за межі центру, він повинен звернутися до начальника, який оформить йому короткострокове звільнення", — пояснила Анастасія Ільяш.

Олександр Стахов тим часом збирається писати заяву в поліцію і прокуратуру про те, що його сина незаконно викрали і насильно утримують на території обласного збірного пункту Міноборони.