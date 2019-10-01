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В Україні стартував осінній призов на військову службу

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 11:13
В Україні стартував осінній призов на військову службу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На строкову військову службу призвуть 15 200 осіб

З 1 жовтня в Україні стартує кампанія з осіннього призову на строкову службу, яка триватиме до 31 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабінету Міністрів України.

Повідомляється, що в цьому році буде призвано 15 200 осіб. З них 9 тисяч призовників будуть спрямовані в Збройні сили України, 4 400 - у Національну гвардію, 800 - у Державну спеціальну службу транспорту, 1 тис. - в Державну прикордонну службу.

Призвуть на військову службу чоловіків, яким виповнилося 20 років, але не старше 27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку. Юнаки 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт. Відзначається, що відправляти строковиків в зону ООС не будуть.

Термін служби в армії становить 18 місяців для призовників, які не мають вищої освіти та 12 місяців для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра.

Нагадаємо, в 2018 році під час осіннього призову в армійські лави планували залучити майже 18 тисяч осіб.

Також РБК-України повідомляло, що 1 квітня в Україні стартував весняний призов в армію.

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