Загороднюк розповів про перспективи професійної української армії

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Міністр заявив, що Україна рухається до професійної армії за стандартами НАТО

У Міністерстві оборони України заявили про необхідність скасування призовного формату несення служби з повним переходом до професійної української армії. Про це заявив міністр оборонного відомства Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу 1+1.

Міністр, відповідаючи на питання про те, до якої армії рухається Україна, і буде скасовано призов несення служби, він заявив: "Це моя мета - скасувати призов. Але це не станеться незабаром, на протязі року... Я вважаю, і це позиція держави, що ми рухаємося до професійної армії за стандартами НАТО".

Нагадаємо, раніше Загороднюк заявив, що в Україні реальний повний перехід на контрактну армію навіть в умовах збройного конфлікту на Донбасі. За його словами, в нинішніх умовах цілком реальний перехід на контрактну армію. Він також зазначив, що система побудови Збройних сил не повинна базуватися на військовослужбовців строкової служби.

Відзначимо, в кінці травня Рада 8 скликання прийняла за основу в першому читанні законопроект №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". Проект після ряду невдалих спроб підтримав 231 депутат ВР.