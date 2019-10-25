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В Україні хочуть повернути призов на строкову службу в армію з 18 років

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 21:51
В Україні хочуть повернути призов на строкову службу в армію з 18 років
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Також планують посилити відповідальність за ухилення від військової служби

У Міністерстві оборони планують ініціювати повернення призову на строкову службу в армію з 18 років. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на Армія Inform.

Повідомляється, що відповідна ініціатива була озвучена в Офісі президента під час робочої наради яку підтримав Генеральний Штаб ЗСУ.

За словами начальника відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко, на даний момент існують розбіжності між законом "Про військовий обов'язок і військову службу" та Указу президента про призов. Зокрема, в законі йдеться, що призов на строкову службу проводиться для громадян, яким виповнилося 18 років, а згідно з президентським указом, призов громадян здійснювався за 20 років.

Також було піднято питання збільшення суми штрафів за неявку за викликом та інші законодавчі ініціативи щодо підвищення відповідальності призовників за порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні стартував осінній призов в армію. Призовна кампанія триватиме до 31 грудня. За цей період планують закликати 15 200 чоловік.

Також повідомлялося, що Верховна рада схвалила закон про модернізацію сержантському служби в ЗСУ. За документ проголосували 278 нардепів.

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