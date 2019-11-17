Призов у армію скасовується? Що говорять і як налаштовані депутати

Заклик в армію в Україні (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Думки з даного питання досить неоднозначні

Незабаром призов на строкову службу буде скасовано і армія буде будуватися виключно на професійній основі. Керівництво Міноборони заявило, що над цим питанням вже ведеться робота. Про це інформує сайт "Сьогодні".

Днями міністр оборони Андрій Загороднюк заявив про плани повного переходу на професійну армію, проте такий перехід, на його думку, повинен бути поступовим.

"Позиція держави і моя персональна мета - це скасувати призов. Ми рухаємося до професійної армії за стандартами НАТО, яка буде підготовленою і оснащеною", - заявив Загороднюк.

Андрій Загороднюк (фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що сьогодні повністю перейти на професійну армію в України набагато більше можливостей, ніж це було у 2014-м. І все ж, для скасування строкової служби – і так, щоб обороноздатність країни не постраждала – указу президента недостатньо. Для створення якісно нової стратегії функціонування ЗСУ потрібна консолідована робота Офісу президента, Генштабу, військових експертів і законодавчої влади. Без якісного законодавчого забезпечення питання не вирішуємо апріорі.

Екс-глава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко зазначив: "Я відслужив строкову службу. І маю право говорити: воєнна служба нам, 18-річним, нічого не дала. Ну, хіба що фізично міцніше стала. Але для навчання - нічого, для життя - нічого. В той же час є молодь, яка свідомо хоче присвятити себе військовій справі. Ось таким дійсно потрібно давати зелене світло і не шкодувати коштів на їх підготовку, хороше матеріальне забезпечення", - сказав Валентин Наливайченко.

До речі, перші кроки по закладанню основ майбутньої оновленої системи оборони країни парламент має намір зробити вже в цьому році.

У свою чергу, військові експерти дещо скептично ставляться до перспективи скасування строкової служби в найближчий час.

"Думаю, тому в короткостроковій перспективі перехід на контрактну армію малоймовірний. Але дискусію треба вести. І, думаю, ми з часом до цього обов'язково прийдемо", – зазначив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Відзначимо, в кінці травня Рада 8 скликання прийняла за основу в першому читанні законопроект №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". Проект після ряду невдалих спроб підтримав 231 депутат ВР.