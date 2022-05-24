Український салат з капусти "Дністер": додайте цей особливий інгредієнт для суперсмаку
Скріншот: Український салат з капусти "Дністер"
Весняний салат "Дністер" готується з капусти, зелені і майонезу. Але основним інгредієнтом, що задає страві особливий смак буде копчена куряча грудинка або ж ковбаса.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Капуста - 250 г
- Цибуля зелена - невеликий пучок
- Кріп - невеликий пучок
- Копчене куряче філе або ковбаса - 100-150 г
- Консервований горошок - 150 г
- Майонез - за смаком
Покрокове приготування
Тонко наріжте молоду білокачанну капусту або пекінську. Дрібно наріжте молоду зелену цибулю, а також кріп.
Наріжте соломкою копчене куряче філе або ж звичайну копчену ковбасу.
Додайте консервований горошок.
Додайте за смаком майонез - домашній або магазинний. При необхідності посоліть за смаком.
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